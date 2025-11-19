Palazzo San Felice rimane aperto gratuitamente con il percorso Cultura in Cantiere ogni fine settimana fino al 28 dicembre 2025, dalle ore 10.00 alle 18.00 .

È fortemente consigliata la prenotazione al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/cultura-in-cantiere/269067?culture=it-it

Restano 6 weekend per visitare questo straordinario luogo prima della chiusura, prevista per l’ultima fase dei lavori di ristrutturazione.

I visitatori sono accompagnati alla scoperta di un edificio mai aperto al pubblico, protagonista di una significativa fase di trasformazione.

Concesso nel 2017 dalla Presidenza della Repubblica al Ministero della Cultura, Palazzo San Felice è destinato a ospitare la Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte gestita dalla nascente Fondazione Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte e a diventare un nuovo polo culturale della città, grazie a un progetto donato dall’architetto Mario Botta. I lavori, affidati all’Agenzia del Demanio, sono stati avviati ufficialmente nel 2023 e si concluderanno entro la fine del 2026.

Cultura in Cantiere rappresenta un’occasione unica per entrare in un luogo “in trasformazione”, dove la cultura prende forma: una linea del tempo illustra la storia del palazzo, mentre un percorso immersivo proietta il pubblico nel futuro della nuova biblioteca, attraverso una rappresentazione digitale realistica e dettagliata del progetto in corso.

La visita, della durata di circa 45 minuti, include l’accesso alle sale istituzionali dedicate alla Presidenza della Repubblica, al Ministero della Cultura e all’Agenzia del Demanio. Momento culminante del percorso è il Sepolcro dei Sempronii, sito archeologico svelato per la prima volta proprio in occasione di questa iniziativa.

Tra i capolavori esposti figura anche il disegno preparatorio per la Nuova Pianta di Roma (1736-1738 ca., con aggiunte successive), il primo rilevamento moderno dell’intera città, realizzato da Giovan Battista Nolli: una delle più grandiose imprese di cartografia urbana dell’Europa del XVIII secolo.

Date di apertura

A novembre: sabato 22 e domenica 23; sabato 29 e domenica 30.

A dicembre 2025: sabato 6 e domenica 7; sabato 13 e domenica 14, sabato 20 e domenica 21; sabato 27 e domenica 28.

Orario: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso 17.20)