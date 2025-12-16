Roma cela in sé tesori inestimabili, alcuni noti a tutti, altri meno. Tra questi ultimi, spicca Palazzo Koch, sede storica della Banca d’Italia.

Un edificio che, oltre a essere un simbolo di stabilità finanziaria, è anche un vero e proprio scrigno d’arte e storia.

Costruito tra il 1886 e il 1892 su progetto di Gaetano Koch, il palazzo è un capolavoro di architettura neorinascimentale.

Le sue linee eleganti lo rendono un’opera d’arte a tutti gli effetti.

Come visitare Palazzo Koch, ricca collezione d’arte

Visitare Palazzo Koch significa fare un viaggio nel tempo, alla scoperta di un’epoca in cui l’eleganza e la maestosità erano elementi imprescindibili dell’architettura.

Gli ambienti di rappresentanza, come il Salone dei Partecipanti e la Sala del Consiglio, conservano intatto il fascino di un’epoca passata.

All’interno del palazzo è custodita una ricca collezione d’arte, che spazia dal Rinascimento al Novecento. Tra le opere più importanti, spiccano gli arazzi fiamminghi del Salone Dorato e le opere di Filippo De Pisis.

Per visitare Palazzo Koch è obbligatoria la prenotazione online. Le visite si svolgono un sabato mattina al mese, con turni di ingresso prestabiliti.

Le prossime date di visita per il 2026 sono state rese note, ma al momento non sono ancora prenotabili. Le prenotazioni verranno aperte, come di consueto, alle ore 12.00 del primo giorno lavorativo del mese precedente ciascuna visita.

Calendario visite 2026 (non ancora prenotabili)

17 gennaio 2026 – Posti disponibili: 100

– Posti disponibili: 100 14 febbraio 2026 – Posti disponibili: 100

– Posti disponibili: 100 14 marzo 2026 – Posti disponibili: 100

– Posti disponibili: 100 18 aprile 2026 – Posti disponibili: 100

– Posti disponibili: 100 16 maggio 2026 – Posti disponibili: 100

– Posti disponibili: 100 13 giugno 2026 – Posti disponibili: 100

Durante la visita, della durata di circa un’ora e mezza, una guida esperta accompagna i visitatori alla scoperta dei luoghi più suggestivi del palazzo.

Cosa vedere

Il Salone dei Partecipanti: Un ambiente maestoso dove si tengono le riunioni più importanti della Banca d’Italia.

La Sala del Consiglio: Qui sono esposti i ritratti dei governatori della Banca d'Italia.

Il Salone Dorato: Un ambiente di grande eleganza, decorato con arazzi fiamminghi e stucchi dorati.

La Sala De Pisis: Dedicata al pittore ferrarese, ospita una raccolta di sue opere.

La nuova Sala espositiva di arte orientale: Una recente aggiunta alla collezione del palazzo, con opere provenienti dalla collezione di Riccardo Gualino.

Informazioni utili

Orari: l’apertura è prevista un sabato al mese , con turni di ingresso prestabiliti.

Durata della visita: Circa 1 ora e mezza.

Circa 1 ora e mezza. Costo: Gratuito.

Prenotazione: L'accesso è consentito, previa prenotazione online.

: L’accesso è consentito, previa prenotazione online. Le prenotazioni vengono aperte alle ore 12.00 del primo giorno lavorativo del mese precedente l’evento (ad es. le prenotazioni per le visite di marzo vengono aperte il primo giorno lavorativo di febbraio).

Come arrivare

Con l’autobus

40-60-64-70-117-170-H scendere alla fermata Nazionale/Quirinale. Proseguire a piedi per 50 metri fino a raggiungere l’ingresso su Via Nazionale 91

Con la metropolitana

metro A (fermata P.za della Repubblica); metro B (fermata Cavour)

Dalla Stazione Termini

Piazza dei Cinquecento recarsi alla fermata Termini (Ma-Mb-Fs) Prendere la Linea 40 (P.za Pia/Castel S. Angelo) per 2 fermate e scendere alla fermata Nazionale/Quirinale. Proseguire a piedi per 50 metri fino a raggiungere l’ingresso su Via Nazionale 91

Dall’Aeroporto di Fiumicino

Prendere il treno LeonardoExpress per Termini (partenza ogni 30 min.). Scendere alla fermata Termini e recarsi alla fermata TERMINI (MA-MB-FS) prendere la linea 40 (P.Za Pia/Castel S. Angelo) per 2 fermate e scendere alla fermata Nazionale/Quirinale. Proseguire a piedi per 50 metri fino a raggiungere l’ingresso su Via Nazionale 91.