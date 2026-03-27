A Roma in vendita il palazzo dove visse Wojtyla: un edificio storico dal prezzo sorprendente. Quanto costa questo pezzo di storia?

Nel cuore di Roma, a pochi passi dai luoghi simbolo della città, torna sul mercato un edificio storico legato a una figura che ha segnato la storia recente: si tratta del palazzo in cui visse Karol Wojtyla prima di diventare Papa Giovanni Paolo II, oggi è in vendita e il prezzo è destinato a far discutere. Ma quanto costa questo pezzo di storia?

Un palazzo storico tra memoria e prestigio: qui visse Karol Wojtyla prima di diventare Papa Giovanni Paolo II

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’edificio, situato nel centro storico nei pressi del Quirinale, rappresenta uno degli immobili più rilevanti della zona per valore architettonico e posizione strategica.

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Con circa 3.000 metri quadrati distribuiti su più livelli, comprende anche un giardino privato e una chiesa sconsacrata del XVII secolo integrata nella struttura. Un complesso unico, che unisce funzione residenziale e rappresentanza in un contesto di grande fascino storico.

La sua storia affonda le radici nel XVIII secolo, quando fu utilizzato come convento dai Carmelitani Scalzi. Nel corso dell’Ottocento passò poi ad altre congregazioni religiose, fino a diventare sede del Pontificio Collegio Belga. Proprio qui, tra il 1946 e il 1948, soggiornò Karol Wojtyla durante i suoi studi teologici a Roma, prima dell’ascesa al soglio pontificio. Oggi il palazzo è stato rimesso in vendita con una richiesta di circa 30 milioni di euro, una cifra che riflette non solo le dimensioni e la posizione, ma anche il valore storico dell’immobile.

Un prezzo importante che restringe il campo dei possibili acquirenti a investitori istituzionali, realtà diplomatiche o grandi gruppi dell’ospitalità di lusso. Non è escluso, infatti, che l’edificio possa essere trasformato in un hotel di alto livello.

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