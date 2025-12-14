Venerdì 19 dicembre 2025 il Palazzo della Farnesina, sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, apre nuovamente le sue porte al pubblico con una giornata di visite gratuite. L’iniziativa rientra nel programma “Aperti per voi” del Touring Club Italiano, a cui la Farnesina aderisce dal 2016, con l’obiettivo di rendere accessibili luoghi istituzionali di grande valore artistico e culturale.

Durante la giornata sarà possibile visitare i principali ambienti del palazzo e le diverse sezioni della Collezione Farnesina, una delle più importanti raccolte di arte moderna e contemporanea italiane, che riunisce opere di maestri del Novecento e artisti attivi dagli anni Ottanta a oggi, oltre a una significativa galleria dedicata alla fotografia.

Tra le proposte più interessanti, anche un percorso speciale che consentirà ai visitatori di accedere agli spazi dell’Unità di Crisi, per conoscere le attività svolte dal Ministero a tutela dei cittadini italiani all’estero, e alla suggestiva Sala delle Bandiere, che custodisce la più grande collezione di bandiere internazionali della Pubblica Amministrazione italiana.

I quattro tour in programma

Sono previsti quattro diversi turni di visita:

Ore 14.00 : primo piano (maestri del Novecento) e quinto piano, galleria della fotografia

: primo piano (maestri del Novecento) e quinto piano, galleria della fotografia Ore 14.30 : primo piano e secondo piano, dedicato alle ricerche artistiche degli anni ’80 e ’90

: primo piano e secondo piano, dedicato alle ricerche artistiche degli anni ’80 e ’90 Ore 15.00 : ambienti di rappresentanza del primo piano, Sala delle Bandiere e Unità di Crisi

: ambienti di rappresentanza del primo piano, Sala delle Bandiere e Unità di Crisi Ore 16.00: primo piano e quinto piano, galleria della fotografia

Ogni visita ha una durata complessiva di circa 90 minuti: i primi 60 minuti sono dedicati al percorso d’onore del primo piano, comune a tutti i turni, mentre i restanti 30 minuti variano in base al percorso selezionato. In caso di impegni istituzionali improvvisi, la visita all’Unità di Crisi potrà essere sostituita con un tour in una delle gallerie tematiche della collezione.

Come partecipare

La prenotazione è obbligatoria, personale e non cedibile. Non sono consentite modifiche dopo la prenotazione né l’iscrizione a più turni consecutivi; è richiesta una prenotazione per ogni singolo visitatore.

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo: dgdp.unic.colfarnesina@esteri.it.

Un appuntamento fisso con la cultura

Le aperture della Farnesina si svolgono ogni ultimo venerdì del mese, ad eccezione di luglio e agosto, offrendo ai cittadini un’occasione unica per scoprire gratuitamente un luogo simbolo della diplomazia italiana e un patrimonio artistico che racconta l’identità culturale del Paese nel mondo.