Palazzo del freddo, special dinner ispirata alle avventure dei pirati

GELATO E SCRITTURA SI UNISCONO NE “IL GUSTO PER LE STORIE”

Sabato 11 luglio la Scuola di Scrittura Genius, nella sala Giuseppina del Palazzo Del Freddo organizza una special dinner, ispirata alle avventure dei pirati, che fonde in maniera unica il mondo della scrittura con quello del gelato.

Dall’unione di gelato e scrittura nasce l’evento Il Gusto per le storie. Sabato 11 luglio alle ore 20.00 nella sala Giuseppina del Palazzo Del Freddo – la storica gelateria artigianale di Roma dal 1880 – verrà realizzata una cena a tema piratesco ispirato a Long John Silver, il terribile pirata con una gamba sola dell’ “Isola del Tesoro” di Robert Louis Stevenson ma anche a Salgari e alle donne pirata.

“Ogni mese proponiamo con la Scuola di Scrittura Genius, un tema letterario/cinematografico che io trasformo in menu gelato. È da tempo che studiavo questo format che ha trovato la sua giusta dimensione con la scuola di scrittura”racconta Andrea Fassi, amministratore delegato del Palazzo del Freddo, maestro gelatiere e grande appassionato di scrittura.

Insieme ad Andrea Fassi che realizzerà il menù, saranno presenti alla cena dell’11 luglio gli altri fondatori della Scuola di Scrittura Genius: Paolo Restuccia, regista del Ruggito del Coniglio, che condurrà la serata; Luigi Annibaldi, editor e illustratore; Lucia Pappalardo, Videomaker per la Rai.

Una grande ciurma pronta a conquistare il pubblico presente a colpi di lettura e ricette uniche a base di gelato. Da oltre 30 anni Genius aiuta e giuda tutti gli appassionati di scrittura a far sì che un giorno possano diventare dei veri autori e, queste cene, sono l’occasione per far capire come due mondi apparentemente distanti come quello della scrittura e del gelato, sono in grado di raggiungere una speciale liaison.

IL MENU DEDICATO AI PIRATI

È un trionfo di ricette rielaborate in versione gelato dolce e salato, la cena ideata da Andrea Fassi per l’appuntamento dell’11 luglio. “L’ispirazione – spiega il maestro gelatiere – viene dalle letture e dal senso che per me il cibo assume nei vari generi letterari. La ricerca di cibo dei pirati si basa su ciò che passa la cambusa, non badano di certo al gourmet ma non disdegnano il buon cibo. Poi ogni piatto racconta un pezzo, una parte di letture che mi hanno appassionato. Credo che la fantasia generi fantasia”.

Il menu di mare, dedicato alla serata, si apre con il Gelato di burro Occelli e salmone affumicato e si schiude con il Risotto a bagno maria pre-mantecato, zafferano falso e uova di pesce. Il racconto dei piatti procede con le Ali di pollo unte, sorbetto di sottobosco e sorbetto di Birra del Borgo con contorno di Alghe dei mari del sud e sorbetto di limone europeo. La connessione con il tema della cena e l’unione tra ricetta e racconto vengono di volta in volta spiegati da Andrea Fassi, e così il gelato diventa anche strumento di comunicazione.

Tra una portata e l’altra, inoltre, viene sviscerato dai docenti l’argomento della serata: lo stile di scrittura, il ritmo, i personaggi, come si crea una storia piratesca, come stimolare nel lettore il piacere di leggere. I partecipanti possono anche fare un esercizio di scrittura facoltativo e leggerlo.

Immancabile a fine pasto un must del Palazzo del Freddo: il Sanpietrino proposto nella versione al Grog, una bevanda alcolica composta da rum e acqua. Il celebre e apprezzato Sanpietrino di Fassi, dal marchio registrato, è un semifreddo glassato dalla forma squadrata che ricorda la tipica pavimentazione romana. (Prezzo della cena: 35,00 euro)

Per prenotazioni e informazioni è possibile chiamare il numero 351.8779461 oppure scrivere a genius@storygenius.it

IL GUSTO PER LE STORIE

SABATO 11 LUGLIO 2020

ORE 20.00

PALAZZO DEL FREDDO- SALA GIUSEPPINA

ROMA

Contatti

Genius Scuola di Scrittura

Palazzo del Freddo Fassi

Via Principe Eugenio, 65

00185 Roma

Tel: 351 877 94 61

Email: genius@storygenius.it

www.storygenius.it

www.gelateriafassi.com