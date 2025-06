La stella del panorama rap italiano annuncia la tournée estiva che, prodotta da Vivo Concerti, lo vedrà esibirsi sui palchi dei principali festival italiani da luglio ad agosto

Tra le penne più interessanti del panorama urban contemporaneo, PAKY annuncia PAKY 2025 SUMMER TOUR, la tournée estiva che, prodotta da Vivo Concerti, lo vedrà esibirsi sui palchi dei principali festival italiani da luglio ad agosto. Il tour di PAKY partirà dal Summer Arena di Cosenza (sabato 26 luglio 2025, Cosenza) e proseguirà al The Best Music Festival (sabato 9 agosto 2025, Molfetta — BA), al Red Valley Festival (giovedì 14 agosto 2025, Olbia — SS), al Wave Summer Music (sabato 30 agosto, Villa Bellini, Catania) e si concluderà al Beat Festival (giovedì 4 settembre 2025, Empoli — FI). Vincenzo Mattera, in arte Paky, è uno degli artisti di riferimento della scena urban italiana. A settembre 2019 ha pubblicato “Rozzi” (certificato doppio Disco di Platino) che è diventata una hit con quasi 28 milioni di visualizzazioni su YouTube. Successivamente, ha lanciato “Non Scherzare”, “Boss” e “Tuta Black” feat. Shiva, che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni e lo hanno affermato come artista emergente. A gennaio 2022 ha lanciato i singoli “Blauer” (certificato Disco di Platino) e “Mama I’m a Criminal”, e a marzo dello stesso anno è uscito il suo album d’esordio “Salvatore” (certificato doppio Disco di Platino), con collaborazioni di rilievo e diciotto tracce che raccontano la sua vita e le sue emozioni, oscillando tra momenti leggeri e più cupi. Brano di successo, contenuto nell’album “Auto tedesca” (certificato Disco di Platino) che mostra il contrasto tra il passato difficile e il presente da star dell’artista. A ottobre 2022 è uscita “Bellavita” feat Jul (certificato Disco di Platino), contenuta all’interno della versione deluxe “Salvatore Vive”. Un brano di successo che mette in luce il contrasto tra il sogno di “bella vita” e la necessità di mentire o commettere illeciti per ottenerla. A gennaio 2025 è uscito il suo ultimo singolo “Gangsta Shit” feat Simba La Rue, un inno rap che racconta la vita di strada dalla prospettiva unica dell’artista. Rappresenta una sorta di secondo capitolo del nuovo progetto discografico di Paky e fa seguito al brano “Street Life”, prodotto da Night Skinny e pubblicato a settembre 2024.

PAKY 2025 SUMMER TOUR – CALENDARIO DATE

Sabato 26 luglio 2025 | Cosenza – Summer Arena Cosenza, Piazza XV Marzo (con Lazza)

Sabato 9 agosto 2025 | Molfetta (BA) – The Best Music Festival (con Welo + TBA)

Giovedì 14 agosto 2025 | Olbia (SS) – Red Valley Festival (con Tony Effe + Sfera Ebbasta, Morad, Alan Walker)

Sabato 30 agosto 2025 | Catania – Wave Summer Music, Villa Bellini (con Sosa + Reiven + Halfhead)

Giovedì 4 settembre 2025 | Empoli (FI) – Beat Festival (con Luchè)

I biglietti per la data al Wave Summer Music (sabato 30 agosto, Villa Bellini, Catania) sono disponibili online su www.vivoconcerti.com, da mercoledì 18 giugno 2025 alle ore 14:00.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.