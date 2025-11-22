A un’ora da Roma, Collalto Sabino diventa un borgo natalizio con mercatini, musica e la casa di Babbo Natale: un invito a vivere la magia delle feste.

Domenica 23 Novembre 2025 torna uno degli appuntamenti più amati del periodo natalizio: il Paese di Babbo Natale riapre le sue porte nel suggestivo borgo medievale di Collalto Sabino, a breve distanza da Roma. Un’occasione perfetta per chi desidera immergersi nella magia del Natale senza allontanarsi troppo dalla capitale.

Nel cuore della Sabina, a poco più di un’ora da Roma, il borgo di Collalto Sabino si trasforma ogni anno in un autentico regno natalizio: per diverse domeniche del periodo festivo ospita Il Paese di Babbo Natale, con mercatini artigianali, laboratori, la casa di Babbo Natale, musica e atmosfere incantate. Un vero e meraviglioso invito a staccare dai ritmi della città per vivere la magia in un piccolo borgo medievale trasformato in un luogo di meraviglia a tema natalizio!

Collalto Sabino, con il Paese di Babbo Natale il borgo medievale che si veste di festa

Andiamo con ordine e portiamo dal principio. Collalto Sabino, uno dei Borghi più Belli d’Italia, si trova ai margini della provincia di Rieti, immerso tra i Monti della Sabina e con vista sul Lago del Turano.

Nei weekend che precedono il Natale (23 e 30 novembre, 7-8, 14 e 21 dicembre – dalle ore 10 alle 18) le cantine del centro storico si aprono e si animano con artigiani locali e produttori, mentre nei vicoli si diffondono melodie natalizie e tradizioni popolari.

I bambini possono incontrare Babbo Natale nella sua casetta, consegnare la letterina, salire sulla slitta o fare un giro con gli asinelli: un’esperienza che fonde gioco, meraviglia e autenticità. Il tutto immerso in un’atmosfera che sembra sospesa, tra luci, neve (vera o scenica) e il calore spontaneo della comunità locale

È gratuito e pensato per famiglie: le cantine del borgo diventano botteghe, stand gastronomici della Pro Loco propongono panini, zuppe, fritti, crepes, zucchero filato e vin brûlé. Non manca la presenza degli zampognari e gli spettacoli itineranti, con l’intera comunità del paese mobilitata per accogliere i visitatori!

Photo Credits @ProLocoCollalto

