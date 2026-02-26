Sabato 14 marzo 2026 Birra del Borgo apre le porte del suo birrificio di Borgorose per una nuova edizione dell’Oyster Day, l’evento annuale dedicato alla cotta pubblica della Perle ai Porci, la celebre stout alle ostriche che ha reso iconico il birrificio laziale. Una giornata pensata per beer lover, curiosi e appassionati di gastronomia, tra assaggi, visite guidate, degustazioni e – per la prima volta – un menu interamente dedicato alle ostriche.

Birra del Borgo apre le porte al pubblico

L’Oyster Day è molto più di una semplice produzione di birra: è un’esperienza immersiva che permette ai partecipanti di entrare nel cuore del processo produttivo e di scoprire uno degli stili più affascinanti della tradizione brassicola, quello delle Oyster Stout. Per un giorno il birrificio si trasforma in una festa aperta, dove cultura birraria e convivialità si incontrano.

Oyster Stout: una tradizione storica

L’abbinamento tra ostriche e birre scure affonda le radici nell’Inghilterra vittoriana, quando i molluschi – allora alimento popolare – venivano serviti insieme alle stout. L’utilizzo delle conchiglie come agente chiarificante risale ai primi del ’900, mentre solo in seguito si è iniziato a impiegare anche le ostriche per arricchire il profilo aromatico della birra. Oggi le Oyster Stout sono un sottostile riconosciuto, simbolo di sperimentazione e tradizione.

Il programma dell’Oyster Day 2026

Birraio per un giorno

La giornata inizia alle 7.00 con l’esperienza “Birraio per un giorno”, riservata a un massimo di 20 partecipanti. Colazione con i birrai, tour del birrificio, pranzo e affiancamento durante tutte le fasi della cotta, fino all’inserimento delle ostriche nel tino di bollitura: un’occasione unica per vivere la birra dall’interno.

Apertura al pubblico e pranzo speciale

Dalle 12.30 apertura al pubblico con pranzo nella tap room Il Bancone. Accanto al menu classico, spazio a piatti speciali a base di ostriche: servite al naturale con pickles artigianali oppure protagoniste di originali gnocchi di patate di montagna con crema di patate e salsa verde.

Degustazioni guidate birra e ostriche

Sono previste due degustazioni guidate, alle 12.30 e alle 15.00, condotte da Corrado Tenace, tra i massimi esperti di conchigliacei in Italia, e da Andrea Lecchini, mastro birraio di Birra del Borgo. Ogni sessione propone l’abbinamento di tre ostriche con tre birre, accompagnato da approfondimenti su specie, metodi di coltura e storia dell’incontro tra molluschi e birre scure.

Perle ai Porci: la stout alle ostriche di Birra del Borgo

Introdotta nel 2012 nella linea delle “Bizzarre”, Perle ai Porci è una stout dal colore impenetrabile, prodotta con ostriche fresche Fin de Claire bretoni aggiunte in bollitura. Al naso regala note tostate, mentre al palato emergono sentori sapidi e minerali, ben bilanciati da morbidezza ed equilibrio, con un finale piacevolmente salmastro.

Con l’Oyster Day 2026, Birra del Borgo conferma la sua vocazione alla sperimentazione e alla condivisione, offrendo un evento che unisce birra artigianale, gastronomia e territorio: un appuntamento da segnare in agenda per chi ama le esperienze fuori dal comune.



Come partecipare all’Oyster Day:

Tutte le info sul programma completo sono disponibili a questo link:

https://birradelborgo.it/oyster-day-16-marzo-esperienza-unica-2

Per prenotare l’esperienza Birraio per un giorno:

https://fareharbor.com/embeds/book/birradelborgo/items/525423/?full-items=yes&flow=835202

Per prenotare la degustazione guida Ostriche e Birre:

https://fareharbor.com/embeds/book/birradelborgo/items/474579/?full-items=yes&flow=835202

Contatti

Birra del Borgo Srl

Loc. Piana di Spedino snc – 02021 Borgorose (RI)

Tel: 0746 31287

info@birradelborgo.it

www.birradelborgo.it