Sagre e feste a ottobre nel Lazio: gli appuntamenti vicino Roma per gustare i sapori dell’autunno e riscoprire i borghi.

Ottobre è il mese giusto per lasciarsi tentare da una gita fuori porta: nel Lazio e nei dintorni di Roma, sagre e feste accendono borghi e piazze con i sapori dell’autunno. Tra profumi invitanti, tradizioni da riscoprire e atmosfere conviviali, il calendario offre tante occasioni per cambiare ritmo e concedersi una giornata speciale. Basta scegliere la meta, chiamare gli amici, armarsi e partire: scopri tre appuntamenti da non perdere per vivere al massimo la stagione.

L’Ottobrata – La sagra d’autunno a Ronciglione (VT)

Dal 9 all’11 ottobre 2026, il Borgo di Sotto di Ronciglione ospita la sesta Ottobrata, tra street food, musica e laboratori. Nel menu spiccano gnocchi, pasta ai funghi, trippa, caldarroste, pizze fritte e dolci alle nocciole della Tuscia. La novità è un’area dedicata a giovani e sport, con tornei e DJ set il venerdì sera. L’ingresso è libero; workshop e degustazioni sono a pagamento, su prenotazione.

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Sagra delle Castagne a Rocca di Papa (RM)

Dal 16 al 18 ottobre, la quarantaseiesima Sagra delle Castagne anima il centro storico di Rocca di Papa con grandi bracieri e sapori locali. Accanto agli stand arrivano mercatini, musica dal vivo, giostre e spettacoli. Da non perdere il corteo storico in costume con gli sbandieratori e lo spettacolo pirotecnico dalla Fortezza Medievale: un fine settimana che mette insieme tradizione e divertimento.

Sagra della Castagna e dei Prodotti Tipici a Cave (RM)

Dal 23 al 25 ottobre, Cave celebra la novantaduesima Sagra della Castagna e dei Prodotti Tipici. Fra vicoli e corti del borgo, caldarroste, musica e danze accompagnano una passeggiata golosa. Da assaggiare gli gnocchetti a sassetto e la serpetta, il dolce locale dalla caratteristica forma a esse. Un’occasione per scoprire una cittadina fra le colline laziali, legata da secoli alla produzione di castagne, noci e nocciole.

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