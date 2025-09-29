Settembre sta finendo e si avvicina quel momento dell’anno in cui gli ultimi sprazzi di calore si uniscono a una luce dorata che crea un’atmosfera che pare essere sospesa tra l’estate e l’autunno: è il periodo delle ottobrate romane, ovvero quello nel quale la città si riempie di nuova energia, profumi e voglia di uscire. Tra giornate miti e tramonti spettacolari, gli scorci della Capitale diventano cartoline. Ottobre è infatti il mese ideale per vivere Roma con lentezza, tra passeggiate, scoperte e appuntamenti imperdibili. Ma cosa fare esattamente durante le ottobrate?

Ottobrate romane: cosa fare nel periodo migliore per visitare la Capitale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le ottobrate romane nascono ovviamente dalla tradizione popolare: nel Settecento erano fatte da gite fuori porta, carri addobbati e tavole imbandite ai Castelli Romani. Oggi, lo spirito è rimasto lo stesso, ma la cornice è quella di una Capitale moderna, elegante e accogliente.

Possiamo approfittare finalmente delle temperature perfette per passeggiare tra Villa Borghese e Villa Doria Pamphilj, tra viali alberati e colori che virano al rame. E magari scattare una foto con vista su Piazza del Popolo, o godersi un picnic tra i giardini più belli d’Europa.

Gli amanti della cultura possono concedersi una sosta alla Galleria Borghese o all’Ara Pacis, magari dopo una camminata al Parco degli Acquedotti, dove gli archi romani si stagliano contro un cielo limpido.

E, per un tocco di storia, c’è l’esperienza perfetta: con un solo biglietto da 18 euro è possibile visitare Colosseo, Foro Romano, Palatino e Fori Imperiali, in un viaggio di 24 ore tra le meraviglie della Roma antica. Addirittura, per i ragazzi fino a 25 anni il costo è di 2 euro, mentre i minori di 18 anni entrano gratis: un’occasione da non perdere per un weekend di cultura e bellezza sotto il sole d’ottobre.

Fuori dal centro, le Ottobrate diventano sinonimo di scampagnate e buon cibo. I Castelli Romani sono la meta ideale per respirare aria di festa: a Frascati, Ariccia e Castel Gandolfo è il momento perfetto per gustare vino novello, porchetta e dolci di stagione.

Chi preferisce la natura può scegliere il Lago di Bracciano, tra borghi pittoreschi e riflessi dorati sull’acqua, oppure una visita a Ostia Antica, dove storia e verde si intrecciano in un percorso magico.

