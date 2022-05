Ostia e Acilia in vetta della classifica dei burger lovers

Di manzo o di pollo, con formaggio e bacon o tradizionale, vegano dolce, l’hamburger piace non solo in ogni versione, ma ad ogni ora del giorno, anche fuori dai tradizionali orari dei pasti!

L’hamburger piace sempre, ad ogni ora del giorno. Lo rileva Deliveroo in occasione dell’International Burger Day.

La passione per l’hamburger non ha limiti di orari e non manca chi si lascia travolgere dalla voglia di burger anche ad orari insoliti, al di fuori degli orari canonici di pranzo e cena.

A Roma, ad esempio, c’è chi non vuole rinunciare al suo burger preferito già dalle prime ore dell’alba, tanto che il 36% degli ordini tra le 5 e le 6 del mattino sono proprio ordini di hamburger. A Cagliari è il pomeriggio intorno alle 15.00 ad essere il burger moment preferito, con un ordine di hamburger ogni 5 ordini ricevuti. ​ A Busto ​ Arsizio, invece, la voglia si fa sentire soprattutto nel momento pre-cena, intorno alle 18.00, ​ con il 25% degli ordini in ​ fascia destinati proprio a questa specialità.

Le città burger lovers a domicilio?

Osservando invece la “geografia” dell’hamburger su Deliveroo, nella speciale classifica delle città che amano maggiormente ordinare a domicilio – che tiene conto degli ordini di hamburger sul totale del volume degli ordini – in testa si posiziona Teramo, seguita da Ostia (RM) seconda e Acilia (RM) terza. In quarta posizione Binasco (MI) davanti a Puegnago sul Garda (BS). Seguono Lentate sul Seveso (MB), Guidonia (RM), Reggio Calabria, Catanzaro e Mesagne (LE) a chiudere la Top 10.

Deliveroo, in collaborazione con Sweetburger a Milano, propone la “Burger Routine”, un modo gustoso per trascorrere il Burger Day (28 maggio) ad ogni ora del giorno: un’edizione speciale per i burger lovers più irriducibili che conta 3 differenti burger pensati appositamente per un pranzo light, una ​ merenda dolce ed una cena in pieno comfort food.

La Burger Routine di Deliveroo per trascorrere l’International Burger Day.

Deliveroo celebra l’International Burger Day con la “Burger Routine”, una speciale iniziativa ​ in collaborazione con Sweetburger di ​ Milano dedicata ai burger moments.

Nella giornata di sabato 28 maggio sarà possibile ordinare, in esclusiva sulla app, ​ una special edition del loro speciale panino quadrato composta da 3 hamburger pensati per pranzo leggero, una merenda dolce e cena succulenta: