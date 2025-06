Dal 21 giugno al 30 settembre la vitalità della musica e del grande teatro nel cuore di uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio archeologico italiano

Una storia lunga più di duemila anni continua a vivere e a rinnovarsi nel cuore di uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio archeologico italiano. Il Teatro Romano di Ostia, autentico scrigno di storia, torna ad animarsi con nuove voci, luci e suoni, in un dialogo costante tra passato e presente, archeologia e contemporaneità. In questo scenario unico e carico di memoria prende vita OSTIA ANTICA FESTIVAL, la rassegna dedicata alla musica e al teatro che, giunta alla sua seconda edizione con RTI Teatro Romano Ostia Antica, torna dal 21 giugno al 30 settembre in un viaggio tra generi, linguaggi e sensibilità artistiche diverse. Un festival che celebra la vitalità del teatro e della musica, rendendo omaggio alla storia attraverso la voce del presente. Novità di quest’anno, a distanza di decenni dall’ultima programmazione estiva, il Teatro di Roma – Teatro Nazionale torna al Teatro romano di Ostia con tre spettacoli unici per tre sguardi d’autore. Un viaggio che spazia dalla potenza evocativa della prosa alla forza dirompente della musica e della danza, dove il richiamo dei classici si fonde all’energia del contemporaneo, con la prima edizione dell’inedito Teatro Ostia Antica Festival. Si inizia sabato 21 giugno con l’energia travolgente di Andrea Perroni, che festeggia 25 anni di carriera con uno show-evento tra risate, imitazioni, monologhi, palcoscenici e applausi. Il 22 giugno arriva l’ipnotica miscela di sonorità orientali ed elettronica contemporanea dei Glass Beams, l’enigmatico trio australiano pronto ad accendere l’atmosfera con vibrazioni internazionali. A luglio si riparte dal 2 al 6 con Edipo Re, un classico del teatro greco portato in scena dal Teatro di Roma, per un’esperienza intensa e senza tempo. Il 9 luglio è la volta della comicità brillante di Francesco De Carlo con Mortacci Tour – Storia di Roma per gente allegra, uno spettacolo di stand up comedy dedicato alla storia di Roma antica. Il 12 luglio si continua con Lillo e AC/HD: rock ad alto volume e l’irresistibile ironia di Lillo in uno show tra musica e ironia in cui l’artista condivide il palco con gli AC-HD, tribute band degli australiani AC/DC. Il 13 luglio arriva Alice e il suo omaggio emozionante a Franco Battiato; e il 14 luglio – dopo oltre 10 anni di lontananza dall’Italia – l’atteso ritorno del cantautore americano Bill Callahan, pronto a incantare con la sua voce profonda e inconfondibile. Il 15 luglio spazio al racconto e all’indagine con il giornalista e scrittore Stefano Nazzi, ovvero la voce di uno dei podcast più ascoltati d’Italia, ad Ostia con una delle storie di cronaca più seguite, Il Mostro di Firenze. Il 18 e 19 luglio il grande teatro torna protagonista con Antigone, ancora una volta firmato Teatro di Roma, che riporta in scena la forza del mito e il dramma umano. Il 23 luglio il palcoscenico accoglie l’eleganza e la potenza vocale di Benjamin Clementine, tra le figure più magnetiche degli ultimi anni. Il 25 e 26 luglio l’offerta si arricchisce di un’altra proposta del Teatro di Roma, tra mito e tragedia, con Ifigenia interpretata in chiave contemporanea. Il 27 luglio è Ry X a catturare il pubblico con il suo sound etereo e intimo; mentre il 2 agosto si celebra la grande canzone italiana con lo spettacolo La sera dei miracoli – Omaggio a Lucio Dalla. Settembre si apre con il ritorno dell’energia rock: il 6 salgono sul palco i Marlene Kuntz, band simbolo dell’alternative italiano; e il 9 settembre sale sul palco Barbascura X, tra divulgazione scientifica, satira e spettacolo. L’11 settembre arriva il giovane e talentuoso Marco Castello con il suo tocco raffinato e il 19 settembre entra in scena Neri Marcorè con la sua straordinaria poliedricità e garbo. Presenta Come una specie di sorriso, un concerto che attraversa il vasto repertorio di Fabrizio De André. Venerdì 26 settembre la straordinaria sensibilità interpretativa di Elio Germano incontra il talento di Teho Teardo unendo parole e musica nel loro Viaggio al termine della notte di Louis-Ferdinand Céline. È con grandissima soddisfazione che annunciamo il programma della stagione teatrale 2025 al Teatro Romano di Ostia, in perfetta continuità con una tradizione ormai ultracentenaria dichiara il Direttore del Parco archeologico di Ostia Antica Alessandro D’Alessio. Quest’anno in particolare siamo molto felici della proficua collaborazione con il Teatro di Roma e l’atteso ritorno di alcuni fra i maggiori capolavori della tragedia greca (Edipo Re, Antigone, Ifigenia in Aulide), che si affianca a spettacoli di musica, stand up comedy e attualità. Ampiamente restaurato nel corso degli ultimi mesi a cura del Parco, tanto nella cavea che nei vani di sostruzione dell’edificio, il teatro di Ostia è un luogo ideale e prezioso per trascorrere le calde notti estive all’insegna di un intrattenimento fortemente ricco di contenuti culturali di alto livello. Il raggruppamento RTI Teatro Romano Ostia Antica, nato per la gestione e valorizzazione del Teatro Romano Antico di Ostia, è costituito da imprese che vantano una decennale esperienza nella programmazione e realizzazione di attività di spettacolo e gestione di strutture sceniche e nella gestione di contenitori culturali: Bass Culture srl come capogruppo, GE.SER.T. e C. srl, Beat Production, Knock srl e Mania Teatro srls. Grazie alla versatilità delle diverse imprese coinvolte, si possono portare in scena tutte le arti performative. A testimonianza, ecco alcuni spettacoli e manifestazioni, anche di lunga durata, nell’ambito dei “Luoghi della Cultura” come: Parco Archeologico di Egnazia; Parco Schuster presso il sito UNESCO di San Paolo Fuori le Mura; Ville Storiche di Roma, fra cui Villa Ada; Museo Montemartini – Basilica di Massenzio.

OSTIA ANTICA FESTIVAL – IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Sabato 21 giugno

Il comico e showman Andrea Perroni, tra i più amati dal pubblico italiano, festeggia 25 anni di carriera con uno show-evento al Teatro Romano di Ostia Antica. Venticinque anni di risate, imitazioni, monologhi, palcoscenici e applausi. Perroni porterà in scena uno show speciale, pensato per rendere omaggio a un percorso artistico iniziato alla fine degli anni ’90, e costruito con talento, passione e tanto cuore. Ad accompagnarlo sul palco, la sua inseparabile band diretta da Paolo Arcuri.

Domenica 22 giugno

Glass Beams, il progetto musicale di Rajan Silva, arriva nel teatro di Ostia Antica con un evento promosso dal Locus Festival. Da Melbourne, una fusione senza tempo di culture e suoni trasmessi live attraverso strumentazione analogica ed elettronica Do It Yourself, il tutto avvolto in un immaginario ipnotico, mistico e psichedelico.

Da mercoledì 2 a domenica 6 luglio

Il viaggio nelle Antigoni inizia dal 2 al 6 luglio con Edipo Re, per la regia di Luca De Fusco, una rilettura in chiave “thriller” psicoanalitica del classico, dove i personaggi, avvolti nell’oscurità e tormentati da una maledizione, esplorano temi come l’identità, la colpa e il destino.

Mercoledì 9 luglio

Francesco De Carlo torna in scena con Mortacci Tour – Storia di Roma per gente allegra, uno spettacolo di stand up comedy tutto incentrato sulla storia di Roma Antica. Una sensazionale galoppata nel tempo, dalla fondazione della città alla caduta dell’Impero, attraverso gloria e decadenza, sfarzo imperiale e aneddoti quotidiani. Più di 1000 anni di grandi uomini e piccole debolezze umane, dalla leggenda di Romolo e Remo alla monarchia dei sette re, dai processi di Cicerone al sexgate tra Cesare e Cleopatra, dalle parole di Seneca alla cancel culture su Nerone.

Sabato 12 luglio

Preparatevi a una serata esplosiva: LILLO & AC / HD infiammeranno il palco del Teatro romano di Ostia Antica. Rock ad alto volume e l’irresistibile ironia di Lillo in uno show tutto da vivere. Lillo, accompagnato dagli AC-HD, Tribute band della nota band australiana gli AC/DC, proporrà al pubblico del buon rock’n’roll, inserendo spassosissime e divertenti gag tra un brano e l’altro.

Domenica 13 luglio

La ricorrenza degli ottant’anni dalla nascita di Franco Battiato, il 23 marzo 1945, ha ispirato un nuovo omaggio da parte di Alice. La musicista arriva al Teatro romano di Ostia Antica con il concerto Eri con me – Alice canta Battiato accompagnata dall’Orchestra Filarmonica Italiana e I Solisti Aquilani. Al pianoforte Carlo Guaitoli che sarà anche direttore. Dalla collaborazione tra Alice e Carlo Guaitoli, pianista e direttore d’orchestra, già speciale collaboratore di Battiato per oltre vent’anni, nacque nel 2022 l’album in studio “Eri con me”, che valse ad Alice la Targa Tenco quale miglior interprete.

Lunedì 14 luglio

Bill Callahan, tra i più influenti cantautori americani contemporanei, torna in Italia per un imperdibile concerto con cui promette di incantare il pubblico con la sua inconfondibile voce baritonale e i suoi testi profondi. Dopo il successo dell’album in studio “YTI⅃AƎЯ” (2022), Callahan ha pubblicato nel 2024 “Resuscitate!”, un live album che cattura l’intensità delle sue esibizioni. La sua musica continua a esplorare dimensioni oniriche e realtà, creando paesaggi sonori vividi con una band eccezionale. La critica internazionale ha elogiato unanimemente il suo lavoro, sottolineando la sua maestria narrativa e la capacità di trasformare il quotidiano in poesia.

Martedì 15 luglio

Dopo il successo costellato di sold out nei teatri di tutta Italia il giornalista e scrittore Stefano Nazzi arriva al Teatro Romano di Ostia Antica con Indagini Live. Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, ricerca, per il racconto dei fatti: le indagini – appunto – attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie, il racconto dei media.

Il giornalista si è sempre occupato di cronaca e oggi racconta la cronaca e l’attualità per «il Post». È ideatore e autore di Indagini, ai primi posti delle classifiche dei podcast, e di Altre indagini, sempre per «il Post».

Venerdì 18 e sabato 19 luglio

Roberto Latini porta in scena la sua rilettura contemporanea dell’Antigone di Anouilh, ambientata nella Francia occupata e trasformata in una potente metafora della resistenza, esplorando il conflitto eterno tra legge e coscienza. Antigone, figura archetipica che sfida i confini del tempo, diventa un simbolo universale di ribellione e un’indagine intima sull’essenza dell’umano. In scena, un gioco di specchi tra Antigone e Creonte, un soliloquio a più voci che svela le contraddizioni umane e invita il pubblico a riflettere su cosa significa essere uomini, essere umani. La regia di Roberto Latini, anche interprete nel ruolo di Antigone, guida Manuela Kustermann (Nutrice), nella complessità dell’opera in un dialogo continuo con noi stessi, un confronto tra ragione e giustizia, tra leggi umane e leggi morali. Nato dall’impegno co-produttivo del Teatro di Roma con La Fabbrica dell’Attore Teatro Vascello, lo spettacolo è portato in scena insieme all’interpretazione di Silvia Battaglio (Ismene), Ilaria Drago (Emone) e Francesca Mazza (Creonte).

Mercoledì 23 luglio

Il palco si aprirà alla voce intensa e inconfondibile di Benjamin Clementine. Poeta, compositore e artista totale, Clementine è tra le figure più magnetiche e fuori dagli schemi della musica internazionale degli ultimi anni. Con la sua voce vibrante, il pianoforte e una presenza scenica fuori dal tempo, porterà al Teatro Romano di Ostia Antica un concerto che è rito, viaggio interiore e spettacolo dal respiro teatrale. Una serata sospesa dove parole e suoni amplificano ogni emozione.

Clementine, vincitore del Mercury Prize, presenta il suo quarto e ultimo album, “Sir Introvert and the Featherweights”.

Venerdì 25 e sabato 26 luglio

Si conclude con questa data il Teatro Ostia Antica Festival con Ifigenia di Silvia Zarco, per la regia di Eva Romero, un’opera che connette il Teatro di Roma e il prestigioso Festival di Mérida in una collaborazione internazionale e di incontro tra visioni ed energie artiste. Lo spettacolo esplora la violenza di genere ispirandosi alle tragedie di Ifigenia e Polissena, attraverso un parallelo tra il sacrificio dell’antica Grecia e le problematiche contemporanee, per indagare il senso di colpa, il dolore e il silenzio che circondano le vittime. Un faro acceso sul prezzo pagato dalle donne per la gloria maschile, un invito a riflettere sul passato per costruire un futuro di uguaglianza e giustizia. In scena, un cast di eccezionale talento: María Garralón (Hécuba), Juanjo Artero (Agamennone), Beli Cienfuegos (Clitennestra), Laura Moreira (Ifigenia), Nuria Cuadrado (Polissena), Alberto Barahona (Ulisse), Néstor Rubio (Águilas) e Rubén Lanchazo (Poliméstor / vecchio).

Domenica 27 luglio

Il cantautore e producer australiano Ry X, autore di quattro album, torna in Italia per un’esclusiva data estiva. Un concerto sospeso nel tempo, nella magica cornice del Teatro Romano di Ostia Antica, dove le melodie intime ed eteree dall’inconfondibile sound elettronico si fonderanno con la storia millenaria del luogo. Fresco della pubblicazione del nuovo singolo “Tell Me”, che preannuncia il nuovo lavoro in studio, salirà sul palco con il suo set che ha incantato pubblico e colleghi musicisti, ponendolo tra gli indiscussi artisti protagonisti di questo periodo nella scena musicale autoriale ed elettronica internazionale.

Sabato 2 agosto

Reduce dal primo tour teatrale che ha registrato sold out in ogni data e ospitando in alcuni casi anche Ricky Portera (storico chitarrista di Dalla e co-fondatore degli Stadio) lo spettacolo La Sera dei Miracoli – Omaggio a Lucio Dalla si è affermato come il tributo più autorevole in circolazione. Il repertorio spazia da “4 marzo 1943” a “Come è profondo il mare”, passando per “L’anno che verrà”, “Caruso” e tante altre, interpretato dalla voce potente di Lorenzo Campani che è il cuore pulsante dello spettacolo. Campani (voce) sarà affiancato da una band di musicisti di prim’ordine: Luigi Buggio (direzione artistica e tastiere), Marco Vattovani (batteria), Alessandro Leonzini (basso), Marco Locatelli e Ivan Geronazzo (chitarre).

Sabato 6 settembre

Dopo il grande successo dello scorso anno per i festeggiamenti dei 30 anni del loro disco d’esordio Catartica, che ha visto la band protagonista di un tour trionfale in Italia e in Europa, i Marlene Kuntz arrivano sul palco del Teatro Romano di Ostia Antica con un progetto senza precedenti: Marlene Kuntz con Orchestra. La band porterà in scena il proprio repertorio musicale con il prestigioso accompagnamento di un’orchestra sinfonica, diretta da Rodrigo D’Erasmo, musicista e direttore d’orchestra di straordinario talento, che aggiungerà il suo tocco unico e visionario a questo progetto. Questi appuntamenti sono un evento esclusivo e irripetibile, in cui i brani più celebri della band – autentiche pietre miliari del rock italiano – saranno impreziositi da nuove sonorità grazie agli arrangiamenti orchestrali, per dare vita a uno spettacolo che segnerà un nuovo capitolo nella storia del rock italiano.

Martedì 9

Lo YouTuber, chimico, divulgatore scientifico, scrittore, performer teatrale e presentatore televisivo Barbascura X arriva con Sono qui per caos, uno strano racconto tra scienza, evoluzione, “seghe mentali” e l’assoluta casualità della vita. Un racconto tra scienza, evoluzione, seghe mentali e l’assoluta casualità della vita. BARBASCURA X, per il suo modo inusuale e sopra le righe di trattare gli argomenti scientifici, è stato definito il punk della divulgazione scientifica. Laureato in chimica organica e con un dottorato in chimica verde e produzione di materiali da fonti rinnovabili, ha lavorato in importanti laboratori di tutta Europa. È divenuto celebre sul web per la rubrica Scienza Brutta, una serie di pseudo-documentari parodistici e irriverenti in cui vengono raccontati gli aspetti meno noti e sconvolgenti delle scienze naturali. Il suo spettacolo teatrale Amore Bestiale ha contato più di 90 date, calcando la scena dei più grandi palchi d’Italia. È inoltre autore di diversi libri, curatore della collana Il Satiro Scientifico per Mondadori, ha realizzato il podcast Storie Brutte Sulla Scienza per Audible, un documentario per Prime Video e presentato/partecipato a svariati programmi televisivi (come 72 Animali Pericolosi, Pechino Express e Micromostri).

Giovedì 11 settembre

Da Siracusa arriva il cantautore siciliano ironico e malinconico Marco Castello con tutta la sua band per un concerto che profuma di mare, vibes di un’estate eterna, in contrasto fra bellezze e squallori del contemporaneo. Un live dal sound un po’ retrò tra jazz, pop e groove del cantautore italiano più versatile degli ultimi tempi.

Venerdì 19 settembre

Entra in scena Neri Marcorè con lo spettacolo Come una specie di sorriso, un concerto che attraversa il vasto repertorio di Fabrizio De André, tra i cantautori più amati in Italia, toccando le corde di canzoni poetiche, sentimentali, sferzanti, coraggiose, irriverenti e ostinate. Brani che, partendo da prospettive eccentriche, invitano alla riflessione e al confronto con sé stessi.

Venerdì 26 settembre

Che cosa accade quando un testo interagisce con la musica? Le parole veicolano significati nel suono, la musica le restituisce nello spazio fino a quando acquisiscono valenze che non sono scritte. È quello che accade nello spettacolo Viaggio al termine della notte di Louis-Ferdinand Céline con Elio Germano e Teho Teardo.

Avvalendosi della straordinaria sensibilità interpretativa di Elio Germano, Teardo ripercorre musicalmente alcuni frammenti del Viaggio restituendo, in una partitura inedita – completamente rinnovata nelle musiche e nei testi – la disperazione grottesca di questo capolavoro di scrittura che ritrova nuove dinamiche espressive nella combinazione di archi, chitarra e live electronics.

