Ostia Antica, torna Ferragostia Antica: 12 spettacoli per 6 giorni

12 spettacoli in 6 giorni: questo e molto altro è Ferragostia Antica 2021, un appuntamento imperdibile nell’estate di Ostia Antica

Sono ben 12 gli appuntamenti che in soli sei giorni riempiono il cartellone di Ferragostia Antica, teatro di figura, arte urbana, circo contemporaneo, tamburi itineranti, giocolieri, acrobati, visite teatralizzate e grande musica.

Ferragostia Antica 2021: il programma

Nella scenografica cornice del Borgo di Ostia Antica e nella campagna di Ostia, dal 10 al 15 agosto 2021 va in scena la quinta edizione di Ferragostia Antica.

Ad ideare la manifestazione è l’Associazione Affabulazione, realizzandola grazie al sostegno di Roma Capitale, portando al pubblico una proposta artistica articolata e raffinata, in un contesto spettacolare, che garantisce performance di grande impatto visivo.

Il programma infrasettimanale

Il primo evento in programma è Un appuntamento con Felice della Rovere, uno Storytelling performativo al Borgo rinascimentale di Giulio II ad Ostia Antica, il 10 agosto alle ore 10.00 e poi alle 17.00. Si tratta di una passeggiata storica teatralizzata, nella quale il percorso verrà arricchito da aneddoti, racconti, arte e affreschi.

Lo Storytelling performativo si ripete l’11 agosto alle 10.00 e alle 17.00 con Un appuntamento con Penultima Baldini. Stavolta ci si sposterà nella campagna di Ostia, in un percorso dedicato alla bonifica dei territori rurali del litorale.

Il terzo Storytelling performativo sarà ad Ostia Lido e ha per titolo Un appuntamento con Alda Piola Caselli in Orlando. Il 12 agosto, alle 10.00 e alle 17.00, l’itinerario farà conoscere la storia e le bellezze architettoniche del Lido di Ostia.

Foto: Ferragostia via HF4

Il programma del weeek-end 13-15 agosto

Ferragostia Antica 2021 continua anche nel week-end 13-15 agosto. Venerdì 13 alle 21.30, nel Borgo di Ostia Antica a Piazza S. Aura andrà in scena Circo Cerini di Creme e Brulè, uno spettacolo di teatro di figura e fuoco…

Lo spettacolo continua alle 22.30 con Kalinka, spettacolo della Compagnia Nando e Maila: una storia che, attraverso il clown musicale, esplora la storia di una coppia di artisti tra musica dal vivo, gag, acrobazie aeree e giocolerie.

Sabato 14 agosto, alle 21.00 il Borgo di Ostia Antica vivrà Caracca – Tamburi itineranti, un gruppo di percussionisti che presenta spettacoli itineranti con l’intento di ricreare un contesto carnevalesco e popolare. La loro abilità è quella di suonare danzando, confondendo pratiche musicali e coreografie in un tutto unico e indissociabile.

Alle 22.00 spazio alla grande musica con Sergio Caputo Trio, concerto nel quale il celebre autore ed interprete di Un sabato italiano sarà accompagnato dalla bassista Fabiola Torresi e dal batterista Alessandro Marzi.

Domenica 15 agosto, per la serata conclusiva doppio appuntamento con la danza e il teatro. Ad aprire la serata sarà la Compagnia Sosta Palmizi con Gratiae. La postura del cuore, un inedito e corporeo dialogo con gli spazi del borgo di Ostia Antica. A chiudere l’evento ci sarà invece l’omaggio a Pablo Picasso di TAM Teatro Musica con il suo Picablo, spettacolo vincitore dell’Honor Award John Dorman 2011 per artisti stranieri assegnato dalla sezione polacca di ASSITEJ – International Association of Theatre for Children and Young People e del Grand Prix XIX International Puppet Theatres Festival Meetings città di Torun (Polonia).

Foto: Ferragostia via HF4

