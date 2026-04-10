A Roma l’arte esce dai musei: le opere di Ostia Antica arrivano in hotel e diventano gratis, trasformando gli spazi in luoghi di cultura.

Quando l’arte esce dai luoghi tradizionale per approdare nelle nostre vite quotidiani, sembra sempre di assistere ad un evento davvero eccezionale. E lo è, perché ci offre nuove occasioni per ammirare dei capolavori spesso rimasti nascosti. È quello che succede a Roma, dove le opere di Ostia Antica diventano accessibili gratuitamente al grande pubblico arrivando in hotel e trasformando alcune strutture ricettive della Capitale in luoghi di scoperta e valorizzazione culturale.

LEGGI ANCHE: Dai set ai sogni: Dante Ferretti in mostra a Roma

A Roma l’arte esce dai musei: le opere di Ostia Antica arrivano in hotel e diventano fruibili gratuitamente

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il progetto “Arte Fuori dal Museo” porta nei principali hotel storici di Roma opere rimaste per decenni nei depositi del Parco archeologico di Ostia Antica. Gli Hotel Diana, Universo e Scalinata di Spagna ospitano infatti tre reperti di età imperiale, restaurati e finalmente visibili al pubblico.

LEGGI ANCHE: Con soli 2,5 euro puoi vedere un tesoro inestimabile di Roma

L’iniziativa nasce dalla preziosa collaborazione tra istituzioni culturali e realtà del turismo, con l’obiettivo di rendere il patrimonio archeologico più accessibile, inserendolo in contesti quotidiani e frequentati da viaggiatori e cittadini.

Tra le opere esposte nei tre alberghi romani spiccano le teste marmoree di Faustina Maggiore e Domizia Lucilla, figure centrali dell’aristocrazia imperiale, e l’affresco della Parca Lachesi, divinità legata al destino umano. Tutti i reperti risalgono al II secolo d.C. e raccontano il potere, la spiritualità e la vita dell’antica Roma.

Il progetto punta così a valorizzare un patrimonio spesso invisibile e sconosciuto al grande pubblico. Anche perché si stima che solo una piccola parte delle opere di Ostia Antica sia esposta stabilmente, mentre il resto resta nei depositi per mancanza di spazio.

Photo Credits: Annarita Canalella \ Hotel Diana