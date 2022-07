Ostia ad Agosto, Teatri d’Arrembaggio: spettacoli, stand up comedy, teatro ragazzi e laboratori

Ostia Lido: ad agosto il weekend conclusivo di Teatri d'Arrembaggio, per una staffetta di spettacoli gratuiti che vivacizza l'estate romana

Anche ad agosto 2022, Ostia Lido diventa il palcoscenico perfetto per una staffetta di teatro, stand up comedy, laboratori per adulti e ragazzi con l’ultimo weekend di Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia.

Ad agosto 2022 si conclude la sesta edizione di Teatri d’Arrembaggio: spettacoli, stand up comedy, teatro ragazzi e laboratori ad Ostia Lido, nel weekend conclusivo della staffetta di spettacoli gratuiti che vivacizza l’estate romana. Photo Credits: Manuela Giusto via HF4

Agosto 2022 al Teatro di Ostia Lido: il programma di Teatri d’Arrembaggio

Teatri d’arrembaggio 2022 al Teatro del Lido di Ostia chiude nel fine settimana dal 4 al 7 agosto, con una serie di appuntamenti imperdibili per una incredibile staffetta conclusiva.

Il 4 agosto alle 17.00 appuntamento con Monika Fabrizi e il suo Materia e Magia. Il 5 agosto alle 21.00 vedremo invece lo spettacolo Fino alle Stelle di Agnese Fallongo e Tiziano Caputo del Teatro degli Incamminati. Il 6 agosto alle 21.00 c’è Terapia di Gruppo di Chiara Becchimanzi. Si chiude il 7 agosto alle ore 19.00 con il teatro ragazzi Chi ha paura di denti di ferro? dell’Accademia Perduta di Antonella Piroli e Danilo Conti.

Grande successo per la manifestazione estiva del litorale romano

La sesta edizione della staffetta di Teatri d’Arrembaggio ha riempito il cortile del Teatro del Lido di Ostia grazie ad una serie di eventi gratuiti che hanno arricchito l’offerta dell’estate romana anche sul litorale.

Il progetto, ideato da Valdrada, è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura. È vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022. Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione tramite mail ad info@valdradateatro.it

Photo Credits: Francesco Bondi, Manuela Giusto via HF4