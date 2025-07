Estate libera e gratis a Ostia: Valdrada Teatro chiude Teatri d’Arrembaggio e torna con “Dal Mare fino al Mare” sotto le stelle di agosto

Se c’è un’estate che sa coniugare profondità e leggerezza, libertà e memoria, questa è l’estate firmata Valdrada Teatro. A Ostia, il mare non è solo un confine fisico, ma un luogo di incontro tra arti, linguaggi e comunità. E mentre il sole tramonta sulla decima edizione di Teatri d’Arrembaggio, già si alza la marea emotiva di un’altra avventura culturale gratuita e immersiva: “Dal mare fino al mare”, in programma il 9 e 10 agosto.

L’ultimo weekend di Teatri d’Arrembaggio: ironia, sogni e bambini pirata

Dopo un luglio denso di satira, sperimentazione e poesia, Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia si prepara al gran finale. Dal 1° al 3 agosto, il Teatro del Lido di Ostia accoglierà un trittico di appuntamenti gratuiti all’insegna del teatro comico, della stand-up intelligente e del teatro ragazzi.

Si comincia venerdì 1° agosto con “Interrail” di Massimiliano Bruno: un racconto ironico e malinconico di vite che si sfiorano e non si afferrano mai del tutto. La regia di Daniele Trombetti accompagna lo spettatore in un viaggio sospeso tra stazioni, cuori e nostalgie.

Sabato 2 agosto sarà la volta della stand-up di Yoko Yamada, già premiata a Forte dei Marmi per la sua comicità tagliente e fuori dagli schemi. Il suo spettacolo è un mix di disincanto, autobiografia e satira sociale, che smonta con ironia le ipocrisie del nostro presente.

Gran finale domenica 3 agosto: prima con il laboratorio per bambini “Alla scoperta del pirata selvaggio!” (ore 17:00), poi con lo spettacolo “Ciurma! Pendagli da forca” (ore 19:00), che trasforma la scena in una favola piratesca sull’amicizia, la libertà e il desiderio di sognare, anche da adulti. Un’occasione rara per vivere il teatro come esperienza viva e condivisa, gratuita ma preziosa.

Dalle rocche al cielo stellato: due nuovi appuntamenti di “Dal Mare fino al Mare”

Chiusa la stagione teatrale, Valdrada Teatro non si ferma. Anzi, cambia passo – e panorama. Il 9 e 10 agosto, torna il progetto immersivo Dal Mare fino al Mare – A mari usque ad mare, con due percorsi gratuiti che intrecciano archeologia, teatro e poesia tra il Borgo di Ostia Antica e il lungomare.

Al mattino e nel pomeriggio (ore 10:00 e 17:30), un itinerario guidato condurrà il pubblico tra strade romane, epigrafi, marmi antichi e rocche rinascimentali, alla scoperta della Cattedrale di Santa Aurea e del raro borgo fortificato voluto dal cardinale Della Rovere. Una guida archeologica, arricchita da interventi performativi e un aperitivo storico nel Salone Riario, trasformerà la visita in un vero e proprio racconto collettivo.

La sera (ore 21:30), sarà invece il cielo a farsi protagonista. In occasione della Notte di San Lorenzo, lo spettacolo partecipativo “Ab Ostia ad Astra” accompagnerà il pubblico lungo il mare in un viaggio tra costellazioni, mito e poesia, da Lucrezio a Galileo. Una narrazione cosmica sulle orme di marinai, contadini e sognatori, quando si alzavano gli occhi al cielo non per fuggire, ma per orientarsi.

foto via Valdrada Teatro