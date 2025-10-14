L’Osteria da Fortunata, fondata nel 1921 da Fortunata, è un’istituzione nel panorama culinario romano, offrendo da generazioni piatti tipici della tradizione locale.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

L’Osteria da Fortunata è rinomata per la sua autentica cucina romana, offrendo una varietà di piatti tradizionali preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. Ecco alcune delle specialità che puoi gustare presso l’osteria:​

Antipasti:

Mozzarella di Bufala: Una deliziosa mozzarella fresca servita con pomodori e basilico.​

Una deliziosa mozzarella fresca servita con pomodori e basilico.​ Fritto Misto: Un assortimento di supplì, verdure fritte, crocchette di patate, olive ascolane e, in stagione, fiori di zucca.​Scatti di Gusto

Un assortimento di supplì, verdure fritte, crocchette di patate, olive ascolane e, in stagione, fiori di zucca.​Scatti di Gusto Carciofi alla Giudia (stagionale): Carciofi fritti secondo la tradizione ebraico-romana, croccanti e saporiti.​

Primi Piatti:

Carbonara: Pasta fatta in casa condita con una cremosa salsa a base di uova, pecorino e guanciale croccante.​

Pasta fatta in casa condita con una cremosa salsa a base di uova, pecorino e guanciale croccante.​ Amatriciana: Un classico della cucina romana, preparato con guanciale, pomodoro e pecorino.​

Un classico della cucina romana, preparato con guanciale, pomodoro e pecorino.​ Cacio e Pepe: Tagliolini conditi con una semplice ma gustosa combinazione di pecorino romano e pepe nero.​

Tagliolini conditi con una semplice ma gustosa combinazione di pecorino romano e pepe nero.​ Strozzapreti con la Pajata: Un piatto tradizionale romano che utilizza la pajata, ossia l’intestino tenue del vitello da latte, per creare un sugo ricco e saporito.​

Secondi Piatti:

Coda alla Vaccinara: Coda di bue stufata lentamente in un sugo di pomodoro, sedano e altri aromi, fino a diventare tenera e saporita.​

Coda di bue stufata lentamente in un sugo di pomodoro, sedano e altri aromi, fino a diventare tenera e saporita.​ Abbacchio al Forno (stagionale): Agnello da latte arrosto, tipico della tradizione pasquale romana.​

Agnello da latte arrosto, tipico della tradizione pasquale romana.​ Saltimbocca alla Romana: Fettine di vitello con prosciutto crudo e salvia, cotte nel vino bianco.​

Contorni:

Puntarelle (stagionale): Germogli di cicoria serviti con una salsa di acciughe, aglio e olio.​

Germogli di cicoria serviti con una salsa di acciughe, aglio e olio.​ Cicoria di Campo: Cicoria selvatica ripassata in padella con aglio e peperoncino.​

Dolci Fatti in Casa:

Tiramisù: Il classico dolce italiano a base di savoiardi, caffè e crema al mascarpone.​

Il classico dolce italiano a base di savoiardi, caffè e crema al mascarpone.​ Zabaione: Crema montata a mano con marsala Florio superiore

Crema montata a mano con marsala Florio superiore Crostata alla Marmellata: Pasta frolla ripiena di marmellata fatta in casa.​

Situata nel cuore di Roma, l’osteria ha ampliato la sua presenza con diverse sedi:​

Via del Pellegrino, 11/12 : Aperta tutti i giorni dalle 11:30 alle 00:30.​

: Aperta tutti i giorni dalle 11:30 alle 00:30.​ Via dei Baullari, 112 : Aperta tutti i giorni dalle 11:30 alle 00:30.​

: Aperta tutti i giorni dalle 11:30 alle 00:30.​ Corso Rinascimento, 17 : Aperta tutti i giorni dalle 11:30 alle 00:30.​

: Aperta tutti i giorni dalle 11:30 alle 00:30.​ Piazza della Cancelleria, 87 : Aperta tutti i giorni dalle 11:30 alle 00:30.​

: Aperta tutti i giorni dalle 11:30 alle 00:30.​ Piazza della Rotonda, 6: Aperta tutti i giorni dalle 11:30 alle 00:30.​

Il menù dell’Osteria da Fortunata è un omaggio alla cucina romana, con piatti preparati secondo le ricette tradizionali e utilizzando ingredienti freschi e di alta qualità. Le paste fatte in casa, come la carbonara e l’amatriciana, sono tra le specialità più apprezzate.​

L’atmosfera accogliente e familiare dell’osteria, unita alla passione per la cucina, rende ogni visita un’esperienza autentica della cultura gastronomica romana.​

Per ulteriori informazioni o per prenotare un tavolo, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Osteria da Fortunata.