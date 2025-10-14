L’Osteria da Fortunata, fondata nel 1921 da Fortunata, è un’istituzione nel panorama culinario romano, offrendo da generazioni piatti tipici della tradizione locale.
L’Osteria da Fortunata è rinomata per la sua autentica cucina romana, offrendo una varietà di piatti tradizionali preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. Ecco alcune delle specialità che puoi gustare presso l’osteria:
Antipasti:
- Mozzarella di Bufala: Una deliziosa mozzarella fresca servita con pomodori e basilico.
- Fritto Misto: Un assortimento di supplì, verdure fritte, crocchette di patate, olive ascolane e, in stagione, fiori di zucca.Scatti di Gusto
- Carciofi alla Giudia (stagionale): Carciofi fritti secondo la tradizione ebraico-romana, croccanti e saporiti.
Primi Piatti:
- Carbonara: Pasta fatta in casa condita con una cremosa salsa a base di uova, pecorino e guanciale croccante.
- Amatriciana: Un classico della cucina romana, preparato con guanciale, pomodoro e pecorino.
- Cacio e Pepe: Tagliolini conditi con una semplice ma gustosa combinazione di pecorino romano e pepe nero.
- Strozzapreti con la Pajata: Un piatto tradizionale romano che utilizza la pajata, ossia l’intestino tenue del vitello da latte, per creare un sugo ricco e saporito.
Secondi Piatti:
- Coda alla Vaccinara: Coda di bue stufata lentamente in un sugo di pomodoro, sedano e altri aromi, fino a diventare tenera e saporita.
- Abbacchio al Forno (stagionale): Agnello da latte arrosto, tipico della tradizione pasquale romana.
- Saltimbocca alla Romana: Fettine di vitello con prosciutto crudo e salvia, cotte nel vino bianco.
Contorni:
- Puntarelle (stagionale): Germogli di cicoria serviti con una salsa di acciughe, aglio e olio.
- Cicoria di Campo: Cicoria selvatica ripassata in padella con aglio e peperoncino.
Dolci Fatti in Casa:
- Tiramisù: Il classico dolce italiano a base di savoiardi, caffè e crema al mascarpone.
- Zabaione: Crema montata a mano con marsala Florio superiore
- Crostata alla Marmellata: Pasta frolla ripiena di marmellata fatta in casa.
Situata nel cuore di Roma, l’osteria ha ampliato la sua presenza con diverse sedi:
- Via del Pellegrino, 11/12: Aperta tutti i giorni dalle 11:30 alle 00:30.
- Via dei Baullari, 112: Aperta tutti i giorni dalle 11:30 alle 00:30.
- Corso Rinascimento, 17: Aperta tutti i giorni dalle 11:30 alle 00:30.
- Piazza della Cancelleria, 87: Aperta tutti i giorni dalle 11:30 alle 00:30.
- Piazza della Rotonda, 6: Aperta tutti i giorni dalle 11:30 alle 00:30.
Il menù dell’Osteria da Fortunata è un omaggio alla cucina romana, con piatti preparati secondo le ricette tradizionali e utilizzando ingredienti freschi e di alta qualità. Le paste fatte in casa, come la carbonara e l’amatriciana, sono tra le specialità più apprezzate.
L’atmosfera accogliente e familiare dell’osteria, unita alla passione per la cucina, rende ogni visita un’esperienza autentica della cultura gastronomica romana.
Per ulteriori informazioni o per prenotare un tavolo, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Osteria da Fortunata.