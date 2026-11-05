A Roma torna l’Ospedale dei Giocattoli Rotti, un’esperienza immersiva dove i giocattoli raccontano le fragilità dell’anima.

A Roma c’è un luogo in cui anche ciò che sembra irrimediabilmente spezzato può trovare una seconda possibilità. È l’Ospedale dei Giocattoli Rotti, l’esperienza immersiva che torna nella Capitale per raccontare, attraverso l’arte e il coinvolgimento diretto del pubblico, le fragilità dell’anima. Un luogo nel quale i giocattoli riescono a trasformarsi nel simbolo delle ferite che ciascuno porta con sé. Ma cosa accade davvero quando si entra in questo insolito ospedale?

L’Ospedale dei Giocattoli Rotti: il pubblico entra nella trama della storia per curare le fragilità dell’anima

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra bambole scucite, peluche strappati e trottole immobili ci ritroviamo nella clinica del Dottor Milne. Dal 20 al 22 novembre 2026, al Teatro San Giustino, torna la creazione di Martina Montenegro per Progetto Goldstein, alla sua seconda edizione, con nuove storie e personaggi.

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Non si tratta di uno spettacolo da guardare rimanendo seduti: il pubblico entra dentro la trama grazie al larp da camera, un gioco di ruolo dal vivo. Dopo un breve laboratorio introduttivo, ogni partecipante interpreta un personaggio, incontra gli altri e, con le proprie scelte, contribuisce a costruire la storia. Il giocattolo rotto diventa in questo modo una metafora delle nostre imperfezioni, da accogliere anziché nascondere.

Accompagnano questa avventura sensoriale le scenografie di Alessandra Muschella, le illustrazioni di Elena Bianco e le musiche originali di Echo. Il teatro si trova in viale Alessandrino 144, raggiungibile anche con la metro C, fermata Alessandrino. Il primo appuntamento è venerdì 20 novembre alle 20; sabato 21 e domenica 22 sono previsti altri tre turni, alle 14, 16 e 18.

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria sul sito di Progetto Goldstein. Una proposta culturale che invita a trasformare il gioco in ascolto, empatia e incontro.

Photo Credits: Emidio Vallorani via HF4