A due passi da Roma, un orto con centinaia di varietà da tutto il mondo invita a scoprire piante poco conosciute, profumi e sapori inattesi.

Un orto nel quale le specie coltivate sembrano in grado di farti fare il giro del mondo: a due passi da Roma c’è un luogo paradisiaco nel quale si coltivano centinaia di varietà provenienti da terre lontane. È un posto magico, nel quale la curiosità cresce insieme alle piante: alcune sono poco conosciute e ci invitano a immaginare profumi sapori diversi da quelli di ogni giorno. Si tratta di un angolo di campagna in grado di sorprendere chi pensa di sapere già tutto sugli ortaggi.

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A due passi da Roma, ad Ardea, un orto magico che ti fa fare il giro del mondo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’orto del quale stiamo parlando si trova ad Ardea, nell’azienda agricola Santa Teresa di Pietro Segatta e Silvia Juliana Galán.

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Su 15 ettari convivono oltre 600 coltivazioni, tra ortaggi, piante aromatiche e fiori commestibili, insieme a fasce vegetali dedicate agli insetti impollinatori. Il risultato è un mosaico di biodiversità nel quale il pomodoro Pantano di Ardea incontra i quelites messicani, erbe e germogli commestibili, il naranjilla colombiano e basilici provenienti dall’Asia e dall’Africa. Un vero e proprio atlante vegetale che mette accanto varietà locali antiche e piante arrivate da altri continenti.

Dietro questa abbondanza c’è un obiettivo: recuperare, riprodurre e diffondere i semi, mantenendo vive varietà che rischiano di scomparire. L’azienda sostiene l’associazione non profit Cercatori di semi Terranatura, rifondata nel 2021. Sul terreno prevalentemente sabbioso si pratica l’aridocoltura, che combina tecniche agronomiche e piante con minori esigenze idriche per risparmiare acqua.

I raccolti entrano in cucina: alcuni ristoranti ricevono gratuitamente prodotti da sperimentare. Inoltre, con l’iniziativa Il gusto della biodiversità, i clienti possono ricevere bustine di semi da coltivare a casa propria.

Photo Credits: Shutterstock AI