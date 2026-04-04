Hanami all’Orto Botanico di Roma. Per pochi giorni ogni primavera, i ciliegi giapponesi fioriscono anche nel cuore della città.

Dal 4 al 6 aprile l’Orto Botanico invita a vivere Hanami (花見), la tradizione del “guardare i fiori”: un momento per rallentare, osservare e condividere il tempo sotto i sakura.

Il giardino si può esplorare liberamente oppure attraverso visite dedicate al giardino giapponese.

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Lungo il percorso si incontrano passeggiate letterarie, momenti di contemplazione, una ricerca dei Daruma e incontri sulla cultura giapponese, dall’ikebana al manga.

Oppure ci si può semplicemente fermare.

Hanami dura pochi giorni. Conviene non avere fretta.

Museo Orto Botanico di Roma 4 · 5 · 6 aprile 2026

Ora 9.00-18.30

Biglietti e programma su questa pagina, clicca qui

Immersi nel cuore di Trastevere, tra i suggestivi sentieri del giardino giapponese progettato dall’architetto Nakajima, i visitatori potranno intraprendere un percorso unico, sospeso tra la bellezza effimera della natura e la profondità della cultura nipponica.

L’evento “Hanami all’Orto Botanico” è molto più di una semplice festa: è un vero e proprio invito a rallentare il ritmo frenetico della quotidianità, a dedicare tempo all’osservazione della bellezza che ci circonda e a lasciarsi avvolgere dall’atmosfera spirituale e artistica di una cultura millenaria che pone l’armonia con la natura al centro della propria filosofia di vita.

“Hanami all’Orto Botanico” rappresenta un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza sensoriale completa, celebrando la bellezza fugace dei fiori di ciliegio e scoprendo la profondità di una tradizione che ha fatto del rispetto e dell’ammirazione per la natura una vera e propria arte di vivere.

Ingressi: Largo Cristina di Svezia 23A e Passeggiata del Gianicolo (no ZTL e ampi parcheggi)

I bambini fino a 11 anni non pagano

Le attività sono incluse nel biglietto

I cani non possono entrare come da regolamento dell’Orto Botanico