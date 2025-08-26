L’Orto Botanico di Roma è un luogo magico, dove la natura e la storia si fondono in un’armonia perfetta. Una visita a questo giardino incantato è un’esperienza indimenticabile, un’occasione per rigenerarsi e riscoprire la bellezza della natura nel cuore della Città Eterna.

Non è consentito l’ingresso ai cani, ad eccezione dei cani guida per non vedenti

Immerso nel cuore della Città Eterna, l’Orto Botanico di Roma si estende per 12 ettari sul colle Gianicolo, offrendo un’esperienza unica tra natura, storia e cultura.

Con oltre 3.500 specie botaniche provenienti da tutto il mondo, questo giardino incantato è uno dei più grandi d’Italia, un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura e per chiunque desideri una pausa dalla frenesia cittadina.

Un po’ di storia

Le origini dell’Orto Botanico risalgono al XIII secolo, quando Papa Niccolò III creò un “pomarium” all’interno delle Mura Leonine. Nel corso dei secoli, l’orto ha cambiato diverse sedi, fino a trovare la sua collocazione definitiva nel XVII secolo nella splendida Villa Corsini alla Lungara, dove la regina Cristina di Svezia trascorse un periodo di particolare splendore.

Cosa vedere

L’Orto Botanico è un susseguirsi di ambienti diversi, ognuno con il suo fascino:

Il Roseto : con oltre 250 varietà di rose, è un trionfo di colori e profumi, un luogo ideale per una passeggiata romantica.

: con oltre 250 varietà di rose, è un trionfo di colori e profumi, un luogo ideale per una passeggiata romantica. La Foresta di Bambù : una delle collezioni di bambù più ricche d’Europa, con 50 specie diverse, un luogo suggestivo dove perdersi tra luci e ombre.

: una delle collezioni di bambù più ricche d’Europa, con 50 specie diverse, un luogo suggestivo dove perdersi tra luci e ombre. Il Giardino Giapponese : un’oasi di pace e tranquillità, con laghetti, cascate, aceri rossi e ciliegi in fiore, un vero e proprio angolo di Giappone a Roma.

: un’oasi di pace e tranquillità, con laghetti, cascate, aceri rossi e ciliegi in fiore, un vero e proprio angolo di Giappone a Roma. Il Giardino dei Semplici : un’area dedicata alle piante medicinali, con oltre 300 specie, un luogo dove scoprire i segreti della fitoterapia.

: un’area dedicata alle piante medicinali, con oltre 300 specie, un luogo dove scoprire i segreti della fitoterapia. La Serra Monumentale : un capolavoro architettonico del XIX secolo, che ospita una ricca collezione di orchidee ed euforbie.

: un capolavoro architettonico del XIX secolo, che ospita una ricca collezione di orchidee ed euforbie. La Scalinata delle Undici Fontane: una scenografica scalinata con fontane zampillanti, che conduce a un piccolo bosco mediterraneo.

Curiosità

L’Orto Botanico ospita un tratto delle Mura Aureliane, testimonianza della lunga storia di Roma.

Il Giardino Giapponese è stato progettato dal paesaggista Nakajima Ken, secondo il modello del Kayushiki Teien.

La Serra Monumentale è stata costruita dalla ditta Mathian di Lione, la stessa che ha realizzato la serra del Jardin des Plantes di Parigi.

Informazioni utili

Indirizzo: Largo Cristina di Svezia, 24 – Roma

Sito web: https://web.uniroma1.it/ortobotanico/

Aperto tutti i giorni, inclusi domenica e festivi, 9:00 – 17:30 (ultimo ingresso ore 16:30, uscita entro e non oltre le 17:30)

Tariffe: intero 5,00 € – ridotto 4,00 € 6-18 anni; over 65; studenti universitari e scuole; soci enti convenzionati – gratuito 0-5 anni; studenti e personale Sapienza Università di Roma; diversamente abili e relativi accompagnatori; docenti accompagnatori di gruppi scolastici.

Visite guidate domenica ore 11:30 e 15:00 (incluse nella tariffa di ingresso, non è necessaria la prenotazione)

Il biglietto di ingresso non è rimborsabile. Non è consentito introdurre animali

