Dopo il successo di Era di Maggio, la primavera romana continua a fiorire con Ortidea 2025, l’evento floreale che trasforma il Museo Orto Botanico dell’Università La Sapienza in un paradiso per gli amanti delle piante rare e delle orchidee.

L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 maggio, quando il giardino storico di Trastevere, incastonato tra le pendici del Gianicolo e Piazza Trilussa, accoglierà appassionati, curiosi e specialisti da tutto il mondo.

Ideata da Francesca Romana Maroni e firmata da Sens Eventi, Ortidea giunge quest’anno alla sua quinta edizione, pronta a stupire con colori, profumi e biodiversità. Una mostra-mercato che riunisce coltivatori ed esperti provenienti da Italia, Giappone, Ecuador, Brasile, Portogallo, Spagna e Germania, a conferma del respiro sempre più internazionale dell’iniziativa.

Ortidea 2025 sarà anche l’occasione per presentare in anteprima la European Orchid Conference (EOC), attesa a Roma nel 2027. Un annuncio che conferma il ruolo sempre più centrale della Capitale nel panorama florovivaistico europeo.

Installazioni spettacolari e paesaggi viventi

Nella Grande Serra, sette spettacolari installazioni realizzate da prestigiose associazioni orchidofile italiane e internazionali – tra cui A.I.O., A.L.O., Orchideen Grom e l’Orto Botanico di Napoli – guideranno i visitatori attraverso scenografie immersive ispirate agli habitat naturali delle orchidee. Le composizioni saranno valutate da una giuria di esperti nella giornata inaugurale di sabato.

Laboratori e attività per tutti

Il programma è ricco di workshop e incontri formativi, pensati per ogni livello di esperienza:

SOS Orchidee (a cura di A.L.O.): consigli pratici per coltivare in casa.

Fisiologia delle Orchidee con Viviana Lorenzini (Lo Scrigno di Nebbia): strategie di coltivazione ispirate alla natura.

È tempo di rinvasare: corso pratico per imparare a rinvasare correttamente.

Kokedama e macramè: l'antica tecnica giapponese rivisitata in chiave sostenibile.

Meccanismi di impollinazione con il Prof. Walter Rossi: un viaggio affascinante nel "sesso del mondo vegetale".

Impressioni Botaniche: laboratorio di ceramica ispirato alla natura (su prenotazione, a pagamento).

Natura a misura di bambino

Ortidea è pensata anche per i più piccoli, con attività creative e didattiche:

L’Orto delle Farfalle (Cartartist): laboratorio di riciclo creativo per realizzare bracciali floreali.

(G.Eco): un divertente gioco a indovinelli sul tema delle uova e della nascita.

The Dreambook: fiabe e letture ad alta voce tra i prati fioriti.

Yoga per bambini con Lisa Pescucci: rilassamento e forza interiore in forma giocosa.

Percorsi tra le meraviglie dell’Orto

I visitatori potranno esplorare i percorsi tematici dell’Orto Botanico: dalle Piante Curative e Velenose al Giardino Giapponese, passando per Felci, Bambù, Rose e Iris, fino alla Serra Tropicale, con le sue meraviglie esotiche.

Da non perdere l’esperienza di Terapia Forestale condotta da Claudio Scintu, per vivere un vero e proprio “bagno di foresta” e riscoprire il contatto profondo con la natura attraverso i cinque sensi.

Artigianato, sapori e sostenibilità

Ortidea 2025 sarà anche un piccolo mercato sostenibile, con artigianato floreale, gioielli botanici, marmellate e confetture, abbigliamento in fibre naturali e un’area food ricca di proposte, tra fritti croccanti, pizza con la mortadella, panini gourmet e molto altro.

🌺 Ortidea 2025 è molto più di una mostra: è un invito a rallentare, osservare, imparare e meravigliarsi.

📍 Museo Orto Botanico, Roma

📆 Sabato 24 e Domenica 25 maggio 2025

🎟️ Tutte le attività sono incluse nel biglietto d’ingresso, salvo dove diversamente indicato.

Biglietto di ingresso € 12 – Bambini fino a 8 anni gratis

(max 2 bambini per ogni adulto accompagnatore)

N.B. Il biglietto include l’ingresso libero all’Orto Botanico.

Non è consentito l’accesso agli animali

Per info e aggiornamenti: www.senseventi.com