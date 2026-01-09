Nel cuore del Mercato di Testaccio c’è Orietta & Rolando: un salotto con pianoforte e trippa che reinventa lo street food romano.

Nel cuore del Mercato di Testaccio, tra banchi di frutta e voci che si intrecciano ora altissime ora basse e soffuse, c’è un luogo che non ti aspetti: un piccolo salotto domestico, con carta da parati, pianoforte e profumo di sugo. Si chiama Orietta & Rolando, come i nonni di chi lo ha creato, e ha rivoluzionato l’idea di street food romano trasformando la cucina della memoria in un’esperienza popolare, calda e condivisa.

Orietta & Rolando: storia di una rosetta che racconta Roma

Dietro il progetto ci sono Federico Falciani e Nicla Fiore, una coppia nella vita e nel lavoro. Tutto nasce da un gesto semplice: mettere la cucina dei nonni dentro una rosetta, il pane simbolo dell’infanzia romana.

“La rosetta accoglie, come la casa dei nonni”, ci ha raccontato Federico. Così nascono i panini ripieni di trippa alla romana, polpette al sugo, fettine panate o persino tonnarelli burro e alici, proprio come preparava la nonna Orietta per il nonno Rolando, ciclista e artigiano del parquet.

Il primo morso è stato un esperimento, ma al Box 36 del Mercato di Testaccio le persone si sono fermate, hanno sorriso, scattato foto, e chiesto di rivivere i propri ricordi. Non era più solo cibo: era una forma di racconto urbano, una dichiarazione d’amore verso Roma e la sua cultura popolare.

Metà cucina e metà museo di famiglia, il box è arredato come un vero salotto romano anni ’70: pianoforte libero da suonare, giradischi, vecchi VHS con “Il Postino”, fotografie originali dei nonni e un piccolo divano dove si registra il podcast “Voci dal Mercato – La Roma dei Nonni”.

“L’atmosfera è parte del piatto”, spiega Federico, che viene dal design industriale e cura personalmente ogni dettaglio dell’allestimento. Oggi il successo li spinge oltre il mercato: la coppia sta cercando uno spazio su strada per portare “la casa dei nonni” nel cuore del quartiere.

Intanto i riconoscimenti arrivano: dal Giubileo del Gusto al premio Quality First 2026 – Novità Street Food di Excellence, Orietta & Rolando è ormai una piccola icona cittadina. Tra una musica suonata al pianoforte e il meraviglioso profumo della trippa, Roma ritrova qui la sua anima: autentica, affettuosa e irrimediabilmente popolare.

Photo Credits: Orietta & Rolando