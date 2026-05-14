Grande attesa per Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. Il numero 1 del ranking ATP torna in campo domani, venerdì 15 maggio, per la semifinale del Masters 1000 di Roma.

A che ora gioca Sinner domani

La semifinale tra Jannik Sinner e il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce è in programma:

  • Venerdì 15 maggio 2026
  • Dalle ore 13:30 in poi (ancora da definire)
  • Campo Centrale del Foro Italico di Roma

L’orario potrebbe subire variazioni in base alla durata degli incontri precedenti.

Il percorso di Sinner a Roma 2026

Fin qui il cammino di Sinner agli Internazionali è stato impeccabile:

  • Secondo turno: vittoria contro Sebastian Ofner
  • Terzo turno: successo netto su Alexei Popyrin
  • Ottavi: vittoria contro Andrea Pellegrino
  • Quarti di finale: successo contro Andrey Rublev

Il tennista altoatesino arriva alla semifinale forte del suo straordinario momento di forma sulla terra rossa, dopo i trionfi a Monte-Carlo e Madrid.

Dove vedere Sinner in diretta TV e streaming

Le partite degli Internazionali d’Italia 2026 saranno trasmesse:

  • in diretta TV su Sky Sport
  • in streaming su Sky Go e NOW
  • con aggiornamenti live sui principali siti sportivi

Roma sogna una storica finale con il proprio numero 1 del mondo protagonista davanti al pubblico italiano.