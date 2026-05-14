Grande attesa per Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. Il numero 1 del ranking ATP torna in campo domani, venerdì 15 maggio, per la semifinale del Masters 1000 di Roma.

A che ora gioca Sinner domani

La semifinale tra Jannik Sinner e il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce è in programma:

Venerdì 15 maggio 2026

Dalle ore 13:30 in poi (ancora da definire)

in poi (ancora da definire) Campo Centrale del Foro Italico di Roma

L’orario potrebbe subire variazioni in base alla durata degli incontri precedenti.

Il percorso di Sinner a Roma 2026

Fin qui il cammino di Sinner agli Internazionali è stato impeccabile:

Secondo turno: vittoria contro Sebastian Ofner

Terzo turno: successo netto su Alexei Popyrin

Ottavi: vittoria contro Andrea Pellegrino

Quarti di finale: successo contro Andrey Rublev

Il tennista altoatesino arriva alla semifinale forte del suo straordinario momento di forma sulla terra rossa, dopo i trionfi a Monte-Carlo e Madrid.

Dove vedere Sinner in diretta TV e streaming

Le partite degli Internazionali d’Italia 2026 saranno trasmesse:

in diretta TV su Sky Sport

in streaming su Sky Go e NOW

con aggiornamenti live sui principali siti sportivi

Roma sogna una storica finale con il proprio numero 1 del mondo protagonista davanti al pubblico italiano.