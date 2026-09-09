Ora solare 2026: quando spostare le lancette? Con l’autunno cambia la luce nelle nostre giornate: ecco la data da segnare sul calendario.

L’autunno 2026 è alle porte e, insieme a lui, torna puntuale anche uno degli appuntamenti che ogni anno modifica le nostre abitudini quotidiane: il passaggio dall’ora legale all’ora solare. Anche nel 2026 arriverà dunque il momento di mettere mano ai nostri orologi e spostare le lancette, guadagnando un’ora ma vedendo cambiare sensibilmente le ore di luce durante la giornata. C’è una data precisa da cerchiare sul calendario: scopri qual è.

Ora solare 2026: quando torna, come spostare le lancette e cosa cambia con questo ritorno

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel 2026 l’ora solare tornerà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Alle 3:00 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando quindi alle 2:00. In pratica, quella notte si potrà dormire un’ora in più. Il 25 ottobre coincide infatti con l’ultima domenica del mese, momento che corrisponde tradizionalmente al passaggio dall’ora legale a quella solare.

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Per smartphone, computer, tablet, smartwatch e altri dispositivi collegati alla rete non sarà ovviamente necessario fare nulla: nella maggior parte dei casi l’aggiornamento avviene in maniera del tutto automatica. Bisognerà invece ricordarsi di intervenire manualmente sugli orologi analogici e sugli apparecchi che non effettuano il cambio in autonomia.

Lo spostamento delle lancette porterà inoltre più luce nelle prime ore del mattino, mentre il tramonto arriverà prima e le serate diventeranno progressivamente più buie. L’ora solare resterà poi in vigore fino all’ultimo weekend di marzo 2027.

Il cambiamento potrà farsi sentire anche nella nostra routine: dagli spostamenti casa-lavoro alle attività pomeridiane, fino ai ritmi del sonno. L’organismo può infatti impiegare alcuni giorni per adattarsi al nuovo orario, soprattutto per effetto della diversa distribuzione della luce durante la giornata.

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