A Canino, nella Tuscia, torna “Oppio Verde”: degustazioni, sapori e mixology celebrano l’olio extravergine tra tradizione e innovazione.

Sai che c’è un mondo di profumi, sapori e tradizioni che prende vita appena fuori Roma, tra i paesaggi della Tuscia e il fascino di Canino? Qui tornerà “Oppio Verde”, un appuntamento nel quale l’olio extravergine e le sue sfumature sono sovrani, in un evento che promette di raccontare quanto un prodotto simbolo della cucina italiana possa trasformarsi in protagonista di esperienze tutte da scoprire.

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Oppio Verde torna a Canino: appuntamento il 9 novembre

L’appuntamento è per il prossimo 9 novembre 2026 a Canino, nel Viterbese, con la quinta edizione dell’iniziativa organizzata dall’azienda agricola I&P. Pensata soprattutto per i professionisti dell’ospitalità e della ristorazione, la manifestazione riunirà chef, ristoratori, produttori e operatori del settore enogastronomico.

Paolo Borzatta, fondatore dell’azienda agricola I&P

Il fondatore Paolo Borzatta ha scelto un gruppo selezionato di partner, ciascuno con uno spazio dedicato per presentare e far assaggiare le novità della stagione.

Protagonista assoluto, ovviamente, sarà l’olio extravergine d’oliva locale, a cominciare dalla Caninese, antica varietà autoctona coltivata insieme a Maurino, Leccino e Pendolino. Un’occasione, dunque, per imparare a conoscere aromi, peculiarità e possibili abbinamenti degli oli della Tuscia. Un dialogo tra tradizione, ricerca e nuovi consumi.

Anche perché “Oppio Verde” non sarà soltanto una vetrina di prodotti. Il programma prevede incontri dedicati alla sostenibilità, all’economia circolare e alle nuove sfide del settore alimentare. Tra gli ospiti annunciati c’è anche l’ex ministro di Istruzione, Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti, che parlerà del riutilizzo delle risorse e della riduzione degli sprechi. Presente anche Luciano Pisanelli, ideatore di Viaggioperdue.com e appassionato di eccellenze gastronomiche.

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Dopo gli approfondimenti, sarà dato spazio agli assaggi e a un cocktail preparato con olio extravergine di oliva: un modo originale per esplorare la mixology e scoprire nuove possibilità di utilizzo di questo prodotto simbolo del territorio.

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