L’opera lirica esce dai teatri e arriva sotto casa: a Roma torna OperaCamion, il progetto che porta la musica direttamente nei quartieri.

L’opera lirica esce dai teatri e arriva sotto casa: a Roma torna OperaCamion, il progetto che porta musica, spettacolo e grandi titoli del repertorio direttamente nei quartieri. Questa volta sarà Il Barbiere di Siviglia di Rossini a viaggiare su un camion-palcoscenico, con dieci tappe tra la Capitale e la provincia, pensate per un pubblico ampio, curioso e trasversale.

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Il Barbiere di Siviglia viaggia nei quartieri di Roma: nella Capitale torna OperaCamion

Dal 31 maggio al 17 giugno 2026 torna OperaCamion, il progetto itinerante del Teatro dell’Opera di Roma che trasforma un TIR in un vero teatro mobile. La nuova tournée urbana porta in scena Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini in una versione agile, pensata per piazze, cortili e spazi urbani, ma fedele allo spirito musicale e teatrale dell’opera originale.

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Il viaggio parte domenica 31 maggio dal Quarticciolo, in via dei Larici 4, davanti ai Magazzini del Teatro dell’Opera, luogo simbolico della vita produttiva dell’istituzione. Da lì il camion-palcoscenico attraverserà la città, toccando Massimina, Cinquina-Bufalotta, Montagnola, Villaggio Prenestino, Palmarola-Selva Candida, Ostia e Casal de’ Pazzi. Due tappe saranno fuori Roma: Bracciano e Valmontone.

Sul palco mobile ci sarà l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Alessandro Poleggi. La regia è di Manu Lalli, che firma anche costumi e luci, con una versione ispirata al circo, alla commedia dell’arte e al teatro di strada: illusionisti, acrobati, domatori e pagliacci restituiscono al capolavoro rossiniano un tono vivace e popolare.

Il progetto conferma la vocazione di OperaCamion: portare la lirica fuori dai luoghi tradizionali, incontrare nuovi spettatori e rendere l’opera un’esperienza di prossimità, accessibile e condivisa.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.15 e saranno a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

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