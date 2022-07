Opera Taxi, l’opera lirica invade le strade di Centocelle

Opera Taxi: il nuovo progetto creativo de La Città Ideale per rendere la lirica 'mobile' ed 'invadere' le strade di Centocelle!

A Centocelle e dintorni arriva Opera Taxi, una iniziativa che dal 16 al 19 luglio invaderà le strade del Municipio V di Roma grazie ad un taxi con un’auto radio invadente, una cantante lirica esuberante e un pianista con il suo toy-piano.

Centocelle: dal 16 al 19 luglio le strade del Municipio V di Roma saranno invase da Opera Taxi, un’iniziativa originale de La Città Ideale volta ad invadere le strade della Capitale con la lirica del compositore Francesco Leineri e della mezzosoprano Clara La Licata a bordo di un inedito taxi. Photo Credits: La Città Ideale via HF4

Opera Taxi: il nuovo progetto creativo de La Città Ideale

Partiamo dal principio: il progetto creativo La Città Ideale ha deciso di riportare la tradizione lirica per le strade di Roma grazie ad Opera Taxi. Non si tratta altro che un taxi per sei persone sul quale il compositore Francesco Leineri e la mezzosoprano Clara La Licata condurranno un viaggio schizofrenico nel mondo dell’Opera dal ‘600 ad oggi.

Dalle 18.00 alle 22.00 con una replica ogni 30 minuti, il taxi partirà da Piazzale delle Gardenie dal 16 al 19 luglio.

Con l’utilizzo di un simpatico toy-piano e accompagnati dalla voce di Clara La Licata, la musica invaderà le strade di Centocelle, rendendo l’opera ‘mobile’.

“Opera Taxi è un dispositivo unico nel suo genere, che testiamo per la prima volta – ha commentato Fabio Morgan, direttore artistico de La Città Ideale – Un taxi sui generis ospita 6 spettatori alla volta per un viaggio di circa 30 minuti attraverso la storia dell’Opera. Composto, arrangiato e diretto da Francesco Leineri, con Opera Taxi la musica invade la città e diventa mobile, riscrivendo le possibilità creative della fruizione e creando una dimensione di intimità tra artisti, pubblico e linguaggio operistico”.

Photo Credits: La Città Ideale via HF4