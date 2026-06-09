Roma cerca giovani creativi per un’opera vivente ispirata a Pistoletto: una performance gratuita nel cuore della città.

Roma chiama all’appello giovani, creativi e aspiranti artisti per un evento che promette di trasformare il centro della città in un’opera vivente ispirata a Michelangelo Pistoletto. Tutto parte dal suo Terzo Paradiso, simbolo tra i più riconoscibili dell’arte contemporanea italiana. L’idea è semplice ma spettacolare: partecipare in prima persona a una performance collettiva, gratuita e aperta al pubblico, nella quale la piazza diventa spazio d’arte, incontro e immaginazione. Un’occasione per chi vuole non solo guardare un evento culturale, ma entrarci dentro davvero.

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Roma, Piazza del Popolo diventa un’opera collettiva ispirata a Michelangelo Pistoletto

L’appuntamento è per il 14 giugno 2026, dalle 17.00, a Piazza del Popolo. Qui prenderà forma una maxi performance dedicata al Terzo Paradiso, il simbolo ideato da Pistoletto con tre cerchi interconnessi: natura, artificio e uno spazio centrale dove gli opposti si incontrano e generano qualcosa di nuovo.

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A promuovere l’iniziativa è Chiamata alle Arti, in collaborazione con Fondazione Pistoletto Cittadellarte, con l’organizzazione di BAM ARTE. I protagonisti saranno studenti, borsisti delle Accademie di Belle Arti italiane e internazionali e ragazzi dei Licei Artistici, invitati a portare una propria opera e a diventare parte di una grande installazione pubblica.

Dopo il check-in e il brief iniziale, i partecipanti saranno guidati da facilitatori nella disposizione delle opere a terra, fino a comporre fisicamente il segno del Terzo Paradiso. Alle 19.00 sono previsti interventi istituzionali e artistici, mentre alle 19.30 arriverà il momento clou della performance, documentata anche con foto e video dall’alto.

L’evento è gratuito, ma serve registrarsi online. Non è solo una bella immagine da vedere: è un modo per abitare Roma con creatività, trasformando Piazza del Popolo in una tela gigante e partecipata.

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