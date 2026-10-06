Opera Boat arriva per la prima volta a Trevignano: il Lago di Bracciano diventa un teatro sull’acqua, tra musica e paesaggi da sogno.

Il Lago di Bracciano si prepara a diventare un proscenio a cielo aperto: Opera Boat arriva per la prima volta a Trevignano e porta la magia del teatro su quella dell’acqua. Un palcoscenico galleggiante promette di trasformare il paesaggio in parte dello spettacolo, regalando al pubblico un modo diverso di vivere la scena. Tra le rive del lago e il fascino della navigazione, una prospettiva nuova ci porta a scoprire, a due passi da Roma, una nuova prospettiva artistica.

Andiamo con ordine e partiamo dal princpio. Dall’8 all’11 ottobre 2026, la Motonave Sabazia II ospiterà il progetto ideato da E45, già approdato a Capodimonte, sul Lago di Bolsena, e al Laghetto dell’EUR. L’imbarco sarà al molo di Trevignano Romano, in piazza Vittorio Emanuele III: durante lo spettacolo il battello navigherà lungo la costa.

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Ogni giorno sono previste due repliche, alle 17:30 e alle 18:30. I biglietti costano 2 euro, più commissioni, e sono disponibili su iTicket. Il progetto, realizzato con il Consorzio Lago di Bracciano e il Comune di Trevignano Romano, ci invita così a riscoprire il territorio anche fuori stagione, attraverso musica e navigazione.

Quattro appuntamenti intrecciano voce lirica e strumento solista. Giovedì 8 ottobre si comincia con Il successo di Nannerl di Gilberto Bartoloni, dedicato a Maria Anna Mozart; venerdì 9 arriva The Wood di Bernardo Lo Sterzo, ispirato al Sogno d’una notte di mezza estate di Britten. Sabato 10, Constanze Sola di Emanuele Stracchi racconta il dolore della moglie di Mozart; domenica 11, Butterfly Boat di Diego Tripodi rilegge Puccini. In scena ci saranno Simona Ruisi e Federica Raja, accompagnate da chitarra, clarinetto o oboe.

Photo Credits: Francesca Vangieri via HF4

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