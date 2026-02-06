Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 7 e domenica 8 febbraio.

Nella giornata di sabato 7 è prevista l’apertura straordinaria dei Municipi VI, VII, XI e XII. Nella giornata di domenica, restano aperti i PIT e il punto di rilascio di via Petroselli, 52.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 6 febbraio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Orari apertura

MUNICIPIO VI

La sede di Via Duilio Cambellotti n.11 sarà aperta sabato 7 febbraio dalle ore 8 alle ore 16.30;

MUNICIPIO VII

La sede di Cinecittà sarà aperta sabato 7 febbraio, dalle ore 8.30 alle 16;

La sede Fortifiocca sarà aperta sabato 7 febbraio dalle ore 8.30 alle 16;

MUNICIPIO XI

La sede di via Portuense 579 sarà aperta sabato 7 febbraio dalle ore 8 alle 14;

MUNICIPIO XII



La sede di Via Fabiola 14 – sarà aperto sabato 7 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Gli ex PIT di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e il punto di via Petroselli 52 saranno aperti sabato 7 dalle 8:30 alle 16:30 e domenica 8 dalle 8:30 alle 12:30.

Prenotazione obbligatoria

Per richiedere la CIE durante gli open day, è necessario prenotare un appuntamento online sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno.

Documenti necessari

Per la richiesta, è necessario presentarsi con:

La prenotazione

Una fototessera recente

Una carta di pagamento elettronico

Il vecchio documento d’identità

Aggiornamenti

Si consiglia di consultare il portale ufficiale del Comune di Roma per eventuali aggiornamenti sugli open day, poiché le informazioni vengono aggiornate costantemente dal martedì al venerdì.