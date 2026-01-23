Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio.

Nella giornata di sabato 24 è prevista l’apertura straordinaria dei Municipi II, VI, VII e IX. Nella giornata di domenica, restano aperti i PIT e il punto di rilascio di via Petroselli, 52.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 23 gennaio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Orari apertura

MUNICIPIO II – La sede di Via Dire Daua n. 11 sarà aperta sabato, dalle ore 8 alle ore 13;

MUNICIPIO VI – La sede di Via Duilio Cambellotti, n. 11, sarà aperta sabato dalle ore 8 alle 16.30;

MUNICIPIO VII – La sede di Piazza Cinecittà, 11, sarà aperta sabato dalle ore 8.30 alle 16 mentre la sede di Via Fortifiocca, 71, sarà aperta sabato dalle ore 8.30 alle 16.00.

MUNICIPIO IX – La sede di Viale Ignazio Silone, Primo Ponte, sarà aperta sabato dalle ore 8 alle 16.

Gli ex PIT di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e il punto di via Petroselli 52 saranno aperti sabato dalle 8:30 alle 16:30 e domenica dalle 8:30 alle 12:30.

Prenotazione obbligatoria

Per richiedere la CIE durante gli open day, è necessario prenotare un appuntamento online sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno.

Documenti necessari

Per la richiesta, è necessario presentarsi con:

La prenotazione

Una fototessera recente

Una carta di pagamento elettronico

Il vecchio documento d’identità

Aggiornamenti

Si consiglia di consultare il portale ufficiale del Comune di Roma per eventuali aggiornamenti sugli open day, poiché le informazioni vengono aggiornate costantemente dal martedì al venerdì.