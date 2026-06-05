Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica a Roma nel weekend del 6 e 7 giugno. Il Campidoglio ha infatti organizzato due giornate straordinarie per permettere ai cittadini di richiedere o rinnovare il documento elettronico con aperture speciali degli uffici anagrafici e dei punti dedicati.

Sabato 6 giugno sarà aperto eccezionalmente l’ufficio anagrafico del Municipio XI, in via Portuense 579, dalle 8 alle 14.

Nel corso dell’intero fine settimana resteranno inoltre attivi gli ex Pit, i punti informativi turistici del centro trasformati in sportelli per il rilascio della Cie. Le sedi coinvolte sono quelle di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore, oltre al punto di via Petroselli 52.

Gli sportelli saranno aperti sabato 6 giugno dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 7 giugno dalle 8.30 alle 14.

Come prenotare per l’Open Day della carta d’identità elettronica

Per accedere al servizio sarà obbligatoria la prenotazione online sul portale Agenda Cie del ministero dell’Interno. Le prenotazioni saranno disponibili a partire dalle ore 9 di venerdì 5 giugno e resteranno aperte fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per completare la richiesta della carta d’identità elettronica sarà necessario presentarsi allo sportello con:

la prenotazione;

una fototessera;

il vecchio documento;

una carta di pagamento elettronico.

La carta d’identità elettronica è oggi il principale documento di riconoscimento digitale utilizzato anche per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.

Negli ultimi mesi il Campidoglio ha organizzato diversi open day per ridurre i tempi di attesa e facilitare il rinnovo dei documenti, soprattutto in vista dell’estate e delle partenze per le vacanze.

Prenotazione obbligatoria

Per richiedere la CIE durante gli open day, è necessario prenotare un appuntamento online sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno.

Documenti necessari

Per la richiesta, è necessario presentarsi con:

La prenotazione

Una fototessera recente

Una carta di pagamento elettronico

Il vecchio documento d’identità

Aggiornamenti

Si consiglia di consultare il portale ufficiale del Comune di Roma per eventuali aggiornamenti sugli open day, poiché le informazioni vengono aggiornate costantemente dal martedì al venerdì.