Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 2 e domenica 3 maggio. Previste le aperture straordinarie degli ex PIT e del punto di rilascio di via Petroselli, 52.

L’invito è rivolto in particolare a chi è ancora in possesso della carta d’identità cartacea (CIC), che avrà priorità nell’accesso al servizio durante gli open day. Si ricorda infatti che dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di giovedì 30 aprile fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 2 maggio dalle 8:30 alle 16:30 e domenica 3 maggio dalle 8:30 alle 12:30.



Fino al 31 luglio due nuove postazioni per il rilascio CIE sono attive, dal lunedì al venerdì, presso il punto di via Petroselli 52. Leggi i dettagli.

Prenotazione obbligatoria

Per richiedere la CIE durante gli open day, è necessario prenotare un appuntamento online sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno.

Documenti necessari

Per la richiesta, è necessario presentarsi con:

La prenotazione

Una fototessera recente

Una carta di pagamento elettronico

Il vecchio documento d’identità

Aggiornamenti

Si consiglia di consultare il portale ufficiale del Comune di Roma per eventuali aggiornamenti sugli open day, poiché le informazioni vengono aggiornate costantemente dal martedì al venerdì.