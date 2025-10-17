Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre.

Prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei Municipi VI, IX, XI e XII, degli ex Punti Informativi Turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 17 ottobre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Orari apertura

Municipio VI – La sede di via Duilio Cambellotti n. 11 resterà aperta sabato dalle 8 alle 16:30;

Municipio IX – La sede di viale Ignazio Silone, Primo Ponte resterà aperta sabato dalle 8 alle 16;

Municipio XI – La sede di via Portuense 579 resterà aperta sabato dalle 8 alle 14;

Municipio XII – La sede di via Fabiola 14 resterà aperta sabato dalle 8.30 alle 13:30.

Gli ex PIT di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e il punto via Petroselli 52 saranno aperti sabato dalle 8:30 alle 16:30 e domenica dalle 8:30 alle 12:30.

Prenotazione obbligatoria

Per richiedere la CIE durante gli open day, è necessario prenotare un appuntamento online sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno.

Documenti necessari

Per la richiesta, è necessario presentarsi con:

La prenotazione

Una fototessera recente

Una carta di pagamento elettronico

Il vecchio documento d’identità

Aggiornamenti

Si consiglia di consultare il portale ufficiale del Comune di Roma per eventuali aggiornamenti sugli open day, poiché le informazioni vengono aggiornate costantemente dal martedì al venerdì.