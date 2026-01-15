Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 17 e domenica 18 gennaio.

Prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei Municipi III, XIII, degli ex Punti Informativi Turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 16 gennaio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Orari apertura

MUNICIPIO III – La sede di Via Fracchia, 45 sarà aperta sabato 17 dalle ore 8 alle 16 e domenica 18 dalle ore 8 alle 16.

MUNICIPIO XIII – La sede di Via Aurelia, 470 – sabato 17 dalle ore 8:30 alle 13:30.

Gli ex PIT di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e il punto di via Petroselli 52 saranno aperti sabato dalle 8:30 alle 16:30 e domenica dalle 8:30 alle 12:30.

Ogni settimana, su questo portale, le notizie relative agli open day vengono costantemente aggiornate.

I cittadini sono invitati a consultare le notizie sugli Open Day pubblicate in Home Page, per avere l’elenco aggiornato delle sedi presso le quali rivolgersi per richiedere la CIE.

Prenotazione obbligatoria

Per richiedere la CIE durante gli open day, è necessario prenotare un appuntamento online sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno.

Documenti necessari

Per la richiesta, è necessario presentarsi con:

La prenotazione

Una fototessera recente

Una carta di pagamento elettronico

Il vecchio documento d’identità

Aggiornamenti

Si consiglia di consultare il portale ufficiale del Comune di Roma per eventuali aggiornamenti sugli open day, poiché le informazioni vengono aggiornate costantemente dal martedì al venerdì.