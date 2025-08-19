Sabato 23 e domenica 24 agosto open day per il rilascio della carta di identità elettronica presso l’ex Punto Informativo Turistico di piazza Santa Maria Maggiore che resterà aperto sabato dalle 8:30 alle 16:30 e domenica dalle 8:30 alle 12:30.
Per poter richiedere la carta d’identità è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 22 agosto fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .
Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.