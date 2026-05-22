Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 23 e domenica 24 maggio. Previste le aperture straordinarie degli ex PIT, del punto di rilascio di via Petroselli, 52 e nei Municipi II, VII e XI.

L’invito è rivolto in particolare a chi è ancora in possesso della carta d’identità cartacea (CIC), che avrà priorità nell’accesso al servizio durante gli open day. Si ricorda infatti che dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 22 maggio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E SEDI

– Municipio II – Via Dire Daua n. 11 : aperto sabato 23 maggio dalle ore 8.00 alle ore 13.00

– Municipio VII – Piazza Cinecittà, 11: aperto sabato 23 maggio dalle ore 8.30 alle 14.00;

– Municipio VII – Via Fortifiocca, 71: aperto sabato 23 maggio dalle ore 8.30 alle 14.00;

– Municipio XI – Via Portuense, 579: aperto sabato 23 maggio dalle ore 8.00 alle 14.00;

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e il punto di rilascio di via Petroselli 52 saranno aperti sabato 23 dalle 8:30 alle 16:30 e domenica 24 dalle 8.30 alle 12.30.

I cittadini che sono in possesso di carta di identità cartacea, e sono privi di passaporto o di altro documento di riconoscimento, possono richiedere la sostituzione secondo le modalità specificate in questo articolo.



Fino al 31 luglio due nuove postazioni per il rilascio CIE sono attive, dal lunedì al venerdì, presso il punto di via Petroselli 52. Leggi i dettagli.

Tutti i sabati e le domeniche di maggio e giugno, presso il mercato “Campagna Amica” di Coldiretti Lazio, in via di San Teodoro, è inoltre attivo il nuovo Identity Point, dalle 8 alle 15, per il rilascio della CIE. L’Identity Point del Mercato di Campagna Amica è un servizio realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in collaborazione con Ministero dell’Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Comune di Roma Capitale e Coldiretti Lazio. Tutte le informazioni nell’articolo dedicato.

Prenotazione obbligatoria

Per richiedere la CIE durante gli open day, è necessario prenotare un appuntamento online sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno.

Documenti necessari

Per la richiesta, è necessario presentarsi con:

La prenotazione

Una fototessera recente

Una carta di pagamento elettronico

Il vecchio documento d’identità

Aggiornamenti

Si consiglia di consultare il portale ufficiale del Comune di Roma per eventuali aggiornamenti sugli open day, poiché le informazioni vengono aggiornate costantemente dal martedì al venerdì.