Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 5 luglio.

È prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici del Municipio III, degli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52.

A causa di un intervento di manutenzione alla piattaforma CIE online, disposto dal Ministero dell’Interno fra le ore 15:00 di sabato 5 e le ore 18:00 di domenica 6 luglio, l’open day si svolgerà solo nella giornata di sabato.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9:00 di venerdì 4 luglio, fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

I Municipi e gli ex PIT aperti

Municipio III – La sede di via Fracchia n. 45 sarà aperta sabato dalle ore 8:00 alle 13:00.

Gli ex PIT di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e il punto via Petroselli 52 saranno aperti sabato dalle 8:30 alle 14:00.



Prima di recarsi in Municipio si consiglia di consultare le indicazioni specifiche sulla documentazione necessaria per il rilascio della CIE sulla pagina ufficiale del Comune di Roma all’indirizzo https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF141252

Prenotazione obbligatoria

Per richiedere la CIE durante gli open day, è necessario prenotare un appuntamento online sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno.

Documenti necessari

Per la richiesta, è necessario presentarsi con:

La prenotazione

Una fototessera recente

Una carta di pagamento elettronico

Il vecchio documento d’identità

Aggiornamenti

Si consiglia di consultare il portale ufficiale del Comune di Roma per eventuali aggiornamenti sugli open day, poiché le informazioni vengono aggiornate costantemente dal martedì al venerdì.