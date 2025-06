Gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica riprendono, dopo la sospensione del fine settimana scorso per il referendum, sabato 14 e domenica 15 giugno.

Sabato 14 è prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei Municipi III, V e XIII, mentre gli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52 saranno aperti sia sabato 14 che domenica 15.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 13 giugno, fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

I Municipi e gli ex PIT aperti

Municipio III – la sede di via Fracchia 45 sarà aperta sabato dalle 8 alle 16

Municipio V – la sede di via di Torre Annunziata 1 sarà aperta sabato dalle 8.30 alle 15;

Municipio XIII – La sede via Aurelia 470 sarà aperta sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Gli ex PIT di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e il punto via Petroselli 52 saranno aperti sabato dalle 8:30 alle 16.30 e domenica dalle 8:30 alle 12:30.

Ogni settimana, su questo portale, le notizie relative agli open day vengono costantemente aggiornate. Invitiamo pertanto i cittadini a consultare le notizie sugli Open Day pubblicate in Home Page, per avere l’elenco aggiornato delle sedi presso le quali rivolgersi per richiedere la CIE. Notizie in aggiornamento dal martedì al venerdì.

Prenotazione obbligatoria

Per richiedere la CIE durante gli open day, è necessario prenotare un appuntamento online sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno.

Documenti necessari

Per la richiesta, è necessario presentarsi con:

La prenotazione

Una fototessera recente

Una carta di pagamento elettronico

Il vecchio documento d’identità

Aggiornamenti

Si consiglia di consultare il portale ufficiale del Comune di Roma per eventuali aggiornamenti sugli open day, poiché le informazioni vengono aggiornate costantemente dal martedì al venerdì.