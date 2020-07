Presto un nuovo omaggio ad Ennio Morricone: la sua musica nella metropolitana di Roma per l'intera giornata. Tutti i dettagli sull'iniziativa

In programma a Roma un nuovo omaggio a Ennio Morricone. Il Maestro, scomparso lunedì all’età di 91 anni, è stato salutato in tanti modi e da tutti gli angoli del mondo in questi ultimi giorni.

Arriva la notizia che presto le stazioni della metro, i treni e le banchine di Roma diffonderanno la musica di Ennio Morricone per un’intera giornata. Questa iniziativa fa parte di una serie di commemorazioni dedicate al Maestro, proposte dalla sindaca Virginia Raggi e dal Comune di Roma. Non c’è ancora una data per le 24 ore di riproduzione no stop delle più celebri composizioni di Morricone nelle metropolitane: attendiamo aggiornamenti in merito.

Omaggio a Ennio Morricone: si pensa all’Auditorium Parco della Musica

Dai 5Stelle arriva l’idea e una mozione per intitolare a Ennio Morricone l’Auditorium Parco della Musica. L’annuncio è arrivato il 6 Luglio; la mozione è stata già depositata e la prima cittadina di Roma Virginia Raggi, ha appoggiato pubblicamente l’iniziativa, come possiamo leggere sul suo profilo Twitter.

Sostengo mozione @M5SRoma per intitolare l’intero Auditorium Parco della Musica al maestro Ennio Morricone. Vogliamo ricordare un genio che ha dato tanto a Roma e all’Italia, legando il suo nome a un luogo simbolo internazionale della cultura e dell’arte. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) July 6, 2020

Dallo sport alla street art: i saluti al Maestro

Ennio Morricone, trasteverino, classe 1928, ha fatto sognare generazioni di spettatori con le sue indimenticabili colonne sonore. In questi giorni sono arrivate le parole di cordoglio di tantissime personalità – della politica, dello star system e non solo – e continuano gli omaggi al compositore romano.

L’AS Roma ieri sera, in occasione del match contro il Parma, ha voluto ricordare il Maestro – grande tifoso romanista – con una patch speciale sulla manica della maglia: il volto stilizzato di Ennio Morricone con sotto la scritta “Grazie Maestro”.

Questa sera giocheremo con una patch speciale, dedicata a Ennio Morricone. Grazie Maestro 💛❤️#RomaParma pic.twitter.com/OKeuqDhbqu — AS Roma (@OfficialASRoma) July 8, 2020

E ancora, un murale – firmato Harry Greb – è apparso a Trastevere per rendere omaggio ad Ennio Morricone. L’opera si trova in via delle Fratte.