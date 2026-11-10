A Canino l’incontro organizzato da I&P mette in rete alcune realtà del Lazio: dall’olio monovarietale di Paolo Borzatta ai vini di Tarquinia, fino alle creazioni di Parco delle Querce, che reinterpreta una ricetta della tradizione viterbese con un panettone all’olio

Un olio extravergine può cambiare il carattere di un piatto, diventare protagonista di un panettone e persino trasformarsi in un ingrediente da abbinare al cioccolato.

È una delle idee emerse dalla quinta edizione di Oppio Verde, l’incontro organizzato il 9 novembre a Canino, nel Viterbese, dall’azienda agricola I&P di Paolo Borzatta. Una giornata dedicata alla cultura dell’olio e alla qualità delle produzioni, ma soprattutto alle aziende che, attraverso ricerca e sperimentazione, stanno contribuendo a raccontare il patrimonio gastronomico del Lazio e della Tuscia.

All’Aranciera Comunale si sono ritrovati produttori, chef e professionisti della ristorazione per confrontarsi sul futuro del cibo e presentare le proprie specialità. Accanto agli interventi di Lorenzo Fioramonti, Luciano Pisanelli e della chef stellata Valeria Piccini, spazio alle realtà selezionate da I&P: Domori, Muscari Tomajoli, Parco delle Querce e Pepe Nero Lab. Cinque protagonisti, contando la stessa I&P, con storie e prodotti diversi, ma un elemento in comune: l’attenzione alla materia prima e alla sua identità.

I&P, a Canino l’olio diventa uno strumento per la cucina

Il cuore dell’iniziativa è il lavoro di I&P, azienda agricola di Canino che ha fatto della ricerca sull’olio extravergine una vera e propria filosofia produttiva. Paolo Borzatta, fondatore dell’azienda, ha raccontato un approccio che va oltre l’idea dell’olio come semplice condimento: ogni varietà e ogni raccolto possono offrire caratteristiche differenti e diventare uno strumento creativo nelle mani di chi cucina.

«Noi crediamo che ogni olio può dare dei risultati diversi su un certo piatto», ha spiegato Borzatta durante la presentazione. Per questo I&P propone una collezione articolata: 14 oli differenti, di cui 12 monovarietali, con una ricerca particolare sulla Caninese, cultivar simbolo del territorio. L’azienda ha raccontato di realizzare sei oli diversi da sei differenti oliveti di questa varietà, con l’obiettivo di mettere in evidenza le sfumature che possono emergere anche all’interno della stessa cultivar.

Non si tratta soltanto di una differenza da riconoscere durante una degustazione. Per dimostrarlo, Borzatta ha citato un esperimento con un baccalà cotto in olio a 63 gradi per 15 minuti, utilizzando due varietà differenti, Maurino e Caninese. Il risultato è un piatto che cambia a seconda dell’olio impiegato: la stessa materia prima, lavorata nello stesso modo, restituisce sensazioni diverse.

Una visione che restituisce centralità all’olio extravergine e al lavoro del produttore, ma anche alla collaborazione con gli chef. E che trova a Canino un contesto particolarmente significativo, grazie alla presenza della Caninese e a una tradizione olivicola che rappresenta una delle identità agricole più riconoscibili della Tuscia.

Parco delle Querce, il panettone all’olio che recupera una ricetta della Tuscia

Tra le realtà che hanno attirato l’attenzione durante Oppio Verde c’è Parco delle Querce, agriturismo di Valentano guidato da Cristiano Germani e Simona Foderini. La loro è una cucina che parte dalla tradizione contadina e cerca di reinterpretarla attraverso nuove tecniche, senza perdere il legame con gli ingredienti e le ricette del territorio.

Germani si è definito un «cuoco di campagna», raccontando il lavoro di ricerca portato avanti insieme alla moglie, anche attraverso la valorizzazione di prodotti e preparazioni locali. Tra le attività dell’azienda ci sono panificazioni, pizza e grandi lievitati, con una particolare attenzione alle materie prime della Tuscia.

A Oppio Verde è stato presentato il panettone all’olio extravergine di oliva Evoè, nato da una ricetta che recupera un’antica preparazione viterbese: le olive del Molinaro, tradizionalmente essiccate sulla stufa e poi condite con olio d’oliva, finocchietto e arancia amara.

L’idea è stata quella di trasferire questi sapori in un grande lievitato contemporaneo. La ricetta presentata prevede una combinazione di olio e burro, scelta per ottenere un equilibrio tra le note aromatiche dei due ingredienti. L’olio utilizzato è quello di I&P, selezionato da Borzatta.

Il risultato è un prodotto che mette insieme due aziende e due competenze: da una parte la ricerca sugli extravergini di Canino, dall’altra la capacità di Parco delle Querce di trasformare una ricetta della memoria in una preparazione nuova. Nel panettone si ritrovano le note dell’olio, il profumo del finocchietto e la componente agrumata dell’arancia amara, in un racconto gastronomico che parte dalla tradizione della Tuscia.

Non è un caso isolato nel percorso di Parco delle Querce, realtà che lavora anche sulla valorizzazione delle produzioni agricole locali e sul recupero di ingredienti e ricette dimenticati. A Valentano l’attività comprende oliveti, coltivazioni e frutti di bosco, mentre la ricerca gastronomica si estende ai lievitati e alla reinterpretazione delle tradizioni contadine.

I vini di Tarquinia e la nuova stagione della Tuscia

Tra i produttori presenti anche Muscari Tomajoli, realtà vitivinicola di Tarquinia. A raccontarla è stato Marco Musca, che ha ricordato come l’azienda sia nata nel 2007 per iniziativa del padre, con una filosofia rimasta legata alla produzione di poche bottiglie e alla ricerca della qualità.

«Secondo me la Tuscia è una delle aree più vive oggi, che sta vivendo una nuova rinascita», ha affermato, sottolineando il potenziale di un territorio che negli ultimi anni sta conquistando maggiore attenzione anche nel panorama enologico.

La scelta aziendale è quella di puntare su selezioni monovitigno e su una produzione artigianale, con l’ambizione di portare i vini della zona all’attenzione di chef, sommelier e appassionati. Un esempio di come la valorizzazione della Tuscia non passi soltanto dall’olio, ma da un insieme di produzioni che possono raccontare paesaggi e identità differenti.

Pepe Nero Lab, una bevanda fermentata con ingredienti del territorio

Un’altra esperienza presentata durante l’incontro è quella di Pepe Nero Lab, legata al ristorante Pepe Nero e al lavoro di ricerca di Daniele Ciucchini. Tra i prodotti proposti c’è una kombucha, bevanda fermentata a base di tè, reinterpretata attraverso ingredienti e profumi che richiamano il territorio.

La ricetta utilizza elementi aromatici come foglie di gelso e finocchietto, con una nota di cardamomo. L’obiettivo è offrire una bevanda analcolica che possa accompagnare un pasto e affiancarsi alle proposte tradizionali, senza essere necessariamente considerata un sostituto del vino.

Il progetto ha portato anche a collaborazioni con produttori vitivinicoli del Lazio, tra cui Muscari Tomajoli per il Vermentino, Antonella Bacciarotti per l’Aleatico e Mottura per il Grechetto. Da queste sperimentazioni sono nate alcune edizioni speciali, realizzate a partire da mosti non fermentati.

Pepe Nero Lab ha presentato anche una giardiniera, confermando un percorso di ricerca che parte dalla trasformazione degli ingredienti e dalla volontà di proporre nuove possibilità di abbinamento nella ristorazione.

Domori, il cacao come ricerca sulla materia prima

A completare il gruppo dei partner c’era Domori, rappresentata da Alessio Cioccolini, National Account Manager. Il suo intervento ha portato il pubblico nel mondo del cacao, soffermandosi in particolare sulle varietà più aromatiche e sulla necessità di rispettare le caratteristiche originarie della materia prima durante la lavorazione.

L’azienda, fondata nel 1997, ha costruito la propria identità sulla ricerca del cacao aromatico e sulla valorizzazione delle sue caratteristiche, con processi di trasformazione studiati per non coprirne i profumi. Un esempio di come il concetto di qualità, al centro dell’incontro di Canino, possa riguardare filiere e prodotti molto diversi tra loro.

Dal territorio alla tavola: il valore della qualità

La giornata di Oppio Verde si è aperta con una riflessione più ampia sul futuro del cibo. Lorenzo Fioramonti ha richiamato l’attenzione sullo spreco alimentare e sull’importanza di ripensare il rapporto tra produzione, consumo e qualità. «La qualità diventerà più importante della quantità», ha osservato, indicando nella valorizzazione delle produzioni locali una possibile direzione di sviluppo.

Luciano Pisanelli ha invece raccontato il legame tra gastronomia e memoria, ricordando che dietro un prodotto ci sono sempre un paesaggio, una comunità e una storia. «Dietro un formaggio c’è un prato, dietro un vino un paesaggio, dietro un pane c’è una comunità», ha spiegato.

Valeria Piccini , chef bi-stellata del ristorante Da Caino di Montemerano, in Maremma toscana, ha portato l’attenzione sul rispetto degli ingredienti e sulla necessità di utilizzare tutte le parti degli alimenti, evitando gli sprechi. «La cucina non deve essere stupore. La cucina deve essere bontà», ha sintetizzato, raccontando un modo di lavorare che mette al centro la riconoscibilità del prodotto e la qualità della materia prima.

È forse proprio questo il messaggio che unisce le aziende presenti a Canino: la qualità non nasce soltanto da un ingrediente eccellente, ma dalla capacità di conoscerlo, rispettarlo e raccontarlo. Dall’olio di I&P al panettone di Parco delle Querce, dai vini di Tarquinia alle sperimentazioni di Pepe Nero Lab, Oppio Verde ha offerto uno spaccato di un Lazio gastronomico fatto di piccole realtà, ricerca e collaborazioni. Un patrimonio che merita di essere scoperto anche oltre i confini della Tuscia.