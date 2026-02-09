L’olio d’oliva italiano non nasce con i Romani: ricerche archeologiche dimostrano che era già usato mille anni prima.

Quando pensiamo all’olio d’oliva, prodotto principe della cucina italiana e della dieta mediterranea, l’immaginazione corre subito agli Antichi Romani, alle ville rustiche e alle grandi anfore dell’Impero. E invece la sua storia è molto più antica. Le ultime ricerche archeologiche ci raccontano infatti che l’olio d’oliva faceva parte della vita della penisola italiana almeno mille anni prima dell’ascesa di Roma. Una scoperta che ribalta il classico immaginario collettivo e restituisce all’Italia pre-romana un ruolo centrale nella nascita dell’economia mediterranea dell’olio.

LEGGI ANCHE: Il Nettuno di Lione arriva a Roma: capolavoro in bronzo in mostra al Museo Barracco

L’olio d’oliva prima degli Antichi Romani: le tracce nascoste nel paesaggio e nella storia della penisola italiana

Le prove arrivano da sedimenti lacustri, pollini fossili e resti botanici rinvenuti in diverse regioni d’Italia. Già tra il VI e il II millennio a.C., in aree come Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, le comunità locali raccoglievano e gestivano ulivi selvatici. Non si trattava ancora di agricoltura organizzata, ma di una vera “protocultivazione”: potature selettive, gestione degli alberi e uso sistematico delle olive.

LEGGI ANCHE: Dal Mar Ionio riemerge una nave romana carica di garum, la salsa di pesce amata dagli imperatori. Scoperta archeologica senza precedenti

L’aumento improvviso di polline d’ulivo nei carotaggi dei laghi racconta una presenza intensa e localizzata, impossibile da spiegare come semplice fenomeno naturale.

Con l’Età del Bronzo e poi del Ferro, la produzione di olio diventa più stabile. Analisi chimiche dei residui organici nelle ceramiche mostrano tracce di lipidi compatibili con l’olio d’oliva, segno che veniva conservato e utilizzato per alimentazione, illuminazione e rituali.

Quando i Romani entrarono in scena, trovarono un sapere già consolidato: uliveti diffusi, tecniche sperimentate e un prodotto considerato essenziale. L’Impero non inventò l’olio italiano, ma ne amplificò la scala di diffusione, contribuendo a renderlo il prodotto straordinario che si è evoluto fino a diventare quello che abbiamo oggi.

Photo Credits: Shutterstock