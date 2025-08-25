Oktoberfest 2025 in arrivo: raggiungere Monaco da Roma diventa ancora più semplice, è stato realizzato il nuovo treno notturno

Inizia il countdown per l’Oktoberfest 2025, una delle feste più attese da tutti. Turisti, amanti della birra o semplicemente i più curiosi non perdono occasione di organizzare qualche giorno in quel di Monaco per vivere in prima persona l’esperienza del Festival. E cosa c’è di meglio se a partire da quest’anno c’è un treno notturno da Roma?

Oktoberfest 2025, il nuovo treno da Roma a Monaco: cosa sapere

Partenza da Roma e arrivo a Monaco, Espresso Monaco è il nuovo treno, gestito da FS Treni Turistici Italiani, che nel 2025 ti accompagna all’Oktoberfest. Cosa ha di speciale? Posti letto, fermate al Nord Italia e una carrozza ristorante con birre artigianali.

Dopo Roma, il mezzo di trasporto si ferma a Verona, Trento, Bolzano, Bressanone, Fortezza, Vipiteno, Colle Isarco e Brennero, così da essere accessibile a tutti coloro che abitano nelle regioni del Nord Est. Alcune corse faranno tappa anche in Austria e Germania, con fermate a Innsbruck e Garmisch-Partenkirchen.

Orari e costi

Dal 20 settembre al 5 ottobre 2025, Monaco di Baviera accogliere milioni di persone per l’Oktoberfest. Come ogni anno, uno delle problematiche per chi raggiunge il Festival in auto è il parcheggio. Per questo, si consiglia di acquistare un biglietto del treno o aereo. Se poi si tratta di Espresso Monaco, il viaggio sarà ancora più piacevole.

Chi fosse interessato potrà già comprare i biglietti disponibili sulla piattaforma RailBook, con una promozione valida fino al 7 settembre. Il costo per la sola andata Roma-Monaco è di circa 99 euro, il biglietto andata e ritorno, invece, è disponibile a partire da 89 euro, con una tariffa scontata per chi prenota entrambe le tratte.

Il numero di posti è limitato. L’iniziativa ha come obiettivi incentivare l’utilizzo del treno per grandi eventi e promuovere il turismo ferroviario sostenibile.

FOTO: SHUTTERSTOCK