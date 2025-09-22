Che cosa è successo

Oggi, 22 settembre 2025, è in corso uno sciopero generale che coinvolge il trasporto pubblico di Roma.

A partire dalle ore 7:50 le fermate Termini delle metropolitane A e B sono state chiuse su disposizione delle Autorità.

Il servizio è garantito nelle fasce dalle 5:30 (o dall’inizio del servizio) fino alle 8:29.

Le attività non garantite (ossia sospese o con forti disservizi) sono tra le 8:30 e le 16:59, e poi nuovamente dalle 20:00 fino al termine del servizio. In queste fasce, le stazioni possono essere chiuse o il servizio interrotto. Termini è tra quelle interessate.

Perché l’ordine è stato dato

La chiusura rientra nelle misure legate allo sciopero nazionale, proclamato da alcune sigle sindacali. Le motivazioni riguardano sia questioni di politica interna sui trasporti, sia tematiche più ampie di carattere sociale e internazionale.

Leggi anche: — Manifestazione a Roma oggi: sciopero generale e corteo in solidarietà con Gaza