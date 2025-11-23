Nonostante qualcuno potesse aspettarsi nuove limitazioni al traffico, oggi 23 novembre 2025 non rientra tra le giornate designate come domeniche ecologiche per la stagione invernale 2025-2026.

Lo conferma il calendario approvato dalla Giunta capitolina, che ha definito cinque date ufficiali nelle quali sarà previsto il divieto totale di circolazione per i veicoli con motore endotermico all’interno della ZTL Fascia Verde.

Le domeniche ecologiche fissate dal Campidoglio sono:

7 dicembre 2025

18 gennaio 2026

22 febbraio 2026

29 marzo 2026

(Oltre a quella già svolta il 9 novembre 2025, che ha inaugurato il ciclo).

In queste giornate speciali, il blocco del traffico sarà attivo nelle fasce orarie 7.30–12.30 e 16.30–20.30, salvo eventuali modifiche che potranno essere comunicate di volta in volta attraverso apposite ordinanze.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato all’Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti, ha l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e famiglie sui temi della sostenibilità urbana e della qualità dell’aria, con particolare attenzione ai mesi più critici per l’inquinamento atmosferico.

Come avvenuto il 9 novembre, anche nelle prossime date sono previsti eventi culturali, attività di intrattenimento e momenti informativi, trasformando lo stop alla circolazione in una giornata di condivisione e consapevolezza.

Per oggi, quindi, nessuna limitazione straordinaria: la città circola regolarmente, mentre si guarda già alla prossima domenica ecologica, in programma il 7 dicembre 2025.