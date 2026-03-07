Torna anche quest’anno Obiettivo Benessere, il convegno nazionale che da oltre vent’anni promuove il dialogo tra salute, prevenzione, bellezza e qualità della vita. L’appuntamento è oggi, sabato 7 marzo 2026, a partire dalle 8.30 presso la Università Pontificia Salesiana di Roma, per un’intera giornata di incontri e approfondimenti aperti sia ai professionisti sanitari sia al pubblico interessato ai temi del benessere.

L’edizione di quest’anno si svolge alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna e propone un’occasione di confronto dedicata a un approccio consapevole alla salute, con un programma multidisciplinare che riunisce esperti di diversi ambiti scientifici.

Un programma tra medicina, nutrizione e longevity care

Il convegno propone interventi e tavole rotonde dedicati a temi centrali per la medicina contemporanea: nutrizione, medicina estetica integrata, medicina di genere e longevity care. L’obiettivo è offrire un quadro aggiornato delle più recenti evidenze scientifiche e delle nuove strategie per migliorare la qualità della vita attraverso prevenzione e stili di vita consapevoli.

La direzione scientifica dell’edizione 2026 è affidata alla Dott.ssa Paola Fiori e alla Prof.ssa Angela Catizzone, che hanno curato un programma pensato sia per l’aggiornamento professionale sia per la divulgazione verso il grande pubblico.

NutriGusto: il percorso tra gusto e nutrizione

Accanto al convegno si svolge anche NutriGusto, una manifestazione dedicata alle eccellenze agroalimentari e al loro valore nutrizionale.

Il percorso permetterà ai partecipanti di scoprire prodotti di qualità e approfondire il legame tra alimentazione, salute e tradizioni gastronomiche, con momenti di degustazione e convivialità che affiancano gli incontri scientifici.

Un evento con finalità solidali

Obiettivo Benessere mantiene anche per il 2026 la sua dimensione solidale. Il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto a due realtà impegnate nel sociale:

Associazione Animali in Famiglia ODV , attiva nei programmi di pet therapy in ospedali, scuole e carceri

, attiva nei programmi di pet therapy in ospedali, scuole e carceri Associazione Progetto Mamma ODV, che sostiene mamme in difficoltà in Italia, Congo e Colombia

Partecipare all’evento significa quindi contribuire concretamente a iniziative di cura, inclusione e supporto sociale.

Il patrocinio delle istituzioni scientifiche

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di numerosi enti del mondo sanitario e accademico, tra cui l’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi, l’Ordine della Professione Ostetrica di Roma e provincia, l’Ordine dei Biologi Lazio e Abruzzo e la Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata.

Grazie a questo ampio network di istituzioni e professionisti, Obiettivo Benessere 2026 si conferma un appuntamento importante per chi vuole approfondire i temi della salute e della prevenzione in una prospettiva integrata che unisce ricerca scientifica, informazione e responsabilità sociale.



Tutte le informazioni utili e programma su https://obiettivobenessere.roma.it/