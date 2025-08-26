Negli ultimi mesi non si parla d’altro: il tour degli Oasis. C’è chi è riuscito a acquistare il biglietto e a volare in Inghilterra, qualcuno altro in Scozia e qualcuno, invece, si augura che il gruppo possa prima o poi arrivare a Roma.

Sui social, l’assessore Alessandro Onorato ha lanciato una bomba: potrebbero esserci buone probabilità di un concerto nella città eterna. Ci sono, però, dei fattori da considerare.

Oasis a Roma? Possibili scenari

Era inizio agosto quando l’assessore Onorato ha spoilerato un possibile concerto degli Oasis a Roma.

Poi nessun altro dettaglio se non una risposta data sui social ad uno degli utenti durante uno scambio di botta e risposta attraverso il box domande.

Alla richiesta di vedere gli Oasis nella città eterna, Onorato ha risposto: “Noi stiamo lavorando per portarli a Roma, ma è molto difficile. Devono completare il tour mondiale e capire se poi verranno in Italia. A quel punto dovranno scegliere tra Roma e Milano. Gli organizzatori dovranno scegliere la città più conveniente e talvolta Roma è più costosa di Milano e questo è un grande tema”.

Oasis, una band in continua evoluzione

Era il 1991 quando Liam e Noel Gallagher hanno dato vita agli Oasis, divenute una delle band più influenti della scena britannica degli anni Novanta e il simbolo del movimento Britpop. Sonorità potenti, melodie e testi immediati, il racconto della vita quotidiana e le aspirazioni di una generazione.

Il 1994 fu l’anno del primo album, intitolato Definitely Maybe che, non solo ha lasciato il segno ma è entrato nella storia come uno tra i dischi più venduti. Il successo degli Oasis è dovuto anche all’immagine del gruppo: ribelle e contrastante.

Dopo un periodo di pausa, gli Oasis sono tornati più carichi che mai e il tour 2025 si sta rivelando un vero successo.

