Gli Oasis tornano a Roma nel 2027 con due concerti all’Olimpico. Per acquistare i biglietti sarà necessario partecipare a un sorteggio.

È ufficiale: gli Oasis torneranno a Roma nel 2027 con due concerti destinati a diventare tra gli appuntamenti musicali più attesi dell’estate e forse dell’anno. La band dei fratelli Gallagher salirà sul palco dello Stadio Olimpico per due serate consecutive, ma riuscire ad acquistare i biglietti non sarà così semplice. Per partecipare alla vendita sarà infatti necessario passare attraverso un sorteggio: scopriamo date e modalità.

Andiamo con ordine e partiamo dal princpio. Gli Oasis si esibiranno allo Stadio Olimpico di Roma il 29 e 30 luglio 2027, tornando così nella Capitale dopo un’attesa lunga 25 anni. Ad aprire entrambe le serate sarà inoltre Richard Ashcroft, ex frontman dei Verve.

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L’annuncio della reunion e delle nuove date italiane lascia prevedere una richiesta enorme. Proprio per gestire l’accesso alla vendita, gli organizzatori hanno deciso di non aprire immediatamente l’acquisto a tutti: chi vuole provare ad assicurarsi un posto dovrà seguire una procedura precisa.

Biglietti Oasis Roma: come funziona il sorteggio e quanto costano

Per poter acquistare i biglietti occorre innanzitutto registrarsi sul sito ufficiale degli Oasis entro le 17 del 17 settembre 2026. Tra gli iscritti sarà effettuato un sorteggio casuale: i selezionati riceveranno un codice personale e non trasferibile che consentirà di accedere alla vendita tramite Ticketmaster tra il 25 e il 27 settembre. Ogni codice permetterà di acquistare fino ad un massimo di quattro biglietti.

I prezzi, commissioni comprese, partono da 92,29 euro per i posti a sedere. Il prato costa da 221,49 euro, mentre i pacchetti VIP arrivano fino a 651,36 euro. Previsti anche pacchetti con hotel da 499 euro a persona, disponibili per coppie.

Insomma, sarà una lotteria sì ma nella quale con ogni probabilità non sarà necessario sgomitare dall’inizio alla fine per potersi accaparrare un biglietto!

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