Gli Oasis torneranno a Roma nel 2027. A riaccendere l’entusiasmo dei fan è stato ancora una volta Liam Gallagher, che a Venezia, sul red carpet della 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, ha risposto con un secco “sì” alla domanda sulla possibilità di rivedere la band nella Capitale.

Una conferma arrivata nel giorno in cui i fratelli Liam e Noel Gallagher sono sbarcati al Lido per presentare Oasis: Don’t Look Back in Anger, il documentario dedicato alla reunion della band. E l’ingresso sul red carpet è stato tutt’altro che ordinario: i due hanno lasciato la Sala Grande sulle note di Wonderwall, scegliendo di arrivare a piedi davanti a una folla scatenata, tra urla, selfie e autografi.

Oasis a Roma, 18 anni dopo l’ultimo concerto

Per i fan romani, il ritorno degli Oasis avrebbe un sapore ancora più speciale. L’ultima volta che la band si è esibita nella Capitale risale infatti al 20 febbraio 2009, quando Liam e Noel Gallagher salirono sul palco del PalaLottomatica nell’ambito del Dig Out Your Soul Tour. In scaletta c’erano alcuni dei brani più amati della loro carriera, da Wonderwall a Supersonic, passando per Morning Glory, The Masterplan, Champagne Supernova e Don’t Look Back in Anger.

Pochi mesi dopo quel concerto, nell’agosto 2009, la storia degli Oasis sarebbe arrivata alla rottura, con l’uscita di Noel Gallagher dalla band. Sarebbero serviti sedici anni prima di rivedere insieme i due fratelli su un palco, con la reunion del 2025.

Ora Roma potrebbe tornare ad ascoltare dal vivo la band simbolo del britpop a quasi due decenni dall’ultima esibizione nella Capitale.

La corsa ai biglietti è già iniziata

E mentre mancano ancora i dettagli ufficiali sulla vendita, tra i fan è già scattata la caccia ai biglietti. Sui social e sui siti dedicati alla band cresce l’attesa per conoscere date, location, prezzi e soprattutto le modalità di acquisto.

Le indiscrezioni parlano da tempo di due concerti a Roma nell’estate 2027, con lo Stadio Olimpico indicato come possibile scenario. Liam Gallagher aveva già alimentato le aspettative rispondendo a una fan italiana che chiedeva più date nel nostro Paese: “Due sono abbastanza”.

Per ora, dunque, i biglietti non sono ancora ufficialmente in vendita e bisognerà attendere l’annuncio definitivo del tour e le indicazioni del promoter. Ma considerando quello che è successo con la reunion del 2025, è facile immaginare una vera e propria corsa al ticket quando arriverà il momento.

La Oasismania riparte da Venezia

Intanto, l’apparizione dei Gallagher alla Mostra del Cinema ha riacceso quella che sembra una vera Oasismania. A Venezia i due fratelli sono stati accolti da una folla di fan che ha intonato le loro canzoni e scandito i loro nomi.

Il documentario Oasis: Don’t Look Back in Anger, diretto da Dylan Southern e Will Lovelace e prodotto anche da Steven Knight, racconta proprio il ritorno della band sulle scene dopo la storica separazione del 2009.

E mentre il film celebra la reunion, le parole di Liam fanno già guardare al prossimo capitolo: nel 2027 gli Oasis potrebbero tornare a Roma, 18 anni dopo quel concerto del 2009 che oggi appare come un pezzo di storia del rock.